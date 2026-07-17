Keren! Prediksi Marc Marquez Tepat Pertemukan Timnas Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026

SEBELUM rangkaian MotoGP Jerman 2026 dimulai pada Jumat, 10 Juli 2026, empat pembalap hadir dalam sesi konferensi pers yang dilangsungkan Kamis, 9 Juli 2026. Selain memberikan pernyataan jelang balapan, empat pembalap yang hadir yakni Marc Marquez (Ducati Lenovo), Jorge Martin (Aprilia Racing), Ai Ogura (Trackhouse Racing Team) dan Fabio Di Giannantonio (Pertamina VR46 Enduro Racing Team) ditanya prediksi Piala Dunia 2026.

Masing-masing pembalap diberikan bagan perempatfinal Piala Dunia 2026. Saat konferensi pers digelar, babak perempatfinal Piala Dunia 2026 belum dilangsungkan, yakni mempertemukan Prancis vs Maroko, Spanyol vs Belgia, Norwegia vs Inggris dan Argentina vs Swiss.

Timnas Spanyol lolos ke final Piala Dunia 2026. (Foto: X/@SpainIsFootball)

Lantas, bagaimana dengan prediksi masing-masing pembalap? Jorge Martin memprediksi Spanyol akan menantang Norwegia di partai puncak. Tak heran Jorge Martin menjagokan Spanyol karena dirinya berasal dari Negeri Matador.

1. Ai Ogura Salah Total

Ai Ogura menjadi rider yang prediksinya paling salah. Rider asal Jepang itu memprediksi Prancis bertemu Inggris di final Piala Dunia 2026. Faktanya, Inggris dan Prancis sama-sama rontok di semifinal Piala Dunia 2026.

Bagaimana dengan Fabio Di Giannantonio? Rider asal Italia menjagokan Prancis dan Argentina bertemu di partai puncak. Faktanya hanya La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- yang melaju ke final Piala Dunia 2026.

2. Hanya Marc Marquez yang Tepat Sasaran

Tercatat hanya Marc Marquez yang prediksinya paling tepat sasaran. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- memprediksi Prancis vs Spanyol dan Inggris vs Argentina bentrok di semifinal Piala Dunia 2026.