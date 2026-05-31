Hasil Race MotoGP Italia 2026: Marc Marquez Finis Posisi 7, Marco Bezzecchi Jadi Pemenang!

Marco Bezzecchi (72) tampil sebagai pemenang MotoGP Italia 2026 sementara Marc Marquez (93) finis ketujuh (Foto: Facebook/MotoGP)

SCARPERIA E SAN PIERO – Hasil Race MotoGP Italia 2026 sudah diketahui. Marco Bezzecchi jadi pemenang balapan di Sirkuit Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia e San Piero, Minggu (31/5/2026) malam WIB.

Pembalap tim Aprilia Racing itu mengungguli Jorge Martin dan Francesco Bagnaia. Sementara, Marc Marquez harus puas finis ketujuh.

Start balapan Sprint Race MotoGP Italia 2026 (Foto: MotoGP)

Jalannya Balapan

Start balapan berlangsung mulus. Martin mengambil posisi terdepan dari Bezzecchi! Tapi, pria asal Italia itu balas menyalip rekan setimnya. Sementara, Marquez melaju di urutan 4 dan Bagnaia di depannya.

Memasuki putaran kedua, Bagnaia mengambil posisi Martin. Di lap ketiga, pembalap berusia 29 tahun itu mengambil alih pimpinan lomba dari tangan Bezzecchi.

Bagnaia terus memimpin hingga lap keenam dari 23. Ia mulai membuka jarak 0,379 detik dari Bezzecchi. Sementara, Martin kian tertinggal di posisi 3 dan Marquez harus berusaha keras menahan gempuran Pedro Acosta.

Hingga putaran ke-10, Bagnaia terus berada di depan. Tapi, Bezzecchi menempel dengan ketat. Ia mencoba sabar mencari celah untuk mengambil alih posisi terdepan lagi.