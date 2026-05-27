Hasil Singapore Open 2026 : Tampil Menggila, Fajar/Fikri Lolos ke 16 Besar

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |19:43 WIB
JAKARTA - Ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri melaju ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Kepastian itu didapat setelah mereka menang atas wakil Taiwan, Lee Fang-Chih/Lee Fang-Jen dalam pertandingan yang berlangsung 3 gim, dengan poin 15-21, 21-17, dan 21-15. 

Pertemuan mereka dalam babak 32 besar Singapore Open 2026. Laga itu berlangsung di Singapore Indoor Stadium, Rabu (27/5/2026).

Jalannya Pertandingan 

Fajar/Fikri tampil dengan kepercayaan diri penuh melawan Lee/Lee dalam gim pertama. Namun, Fajar/Fikri sempat tertinggal dari Lee/Lee dengan poin 3-5. 

Mereka kemudian segera membalikkan keadaan. Performa Fajar/Fikri perlahan membuahkan hasil. Mereka kemudian berbalik unggul 10-8 atas Lee/Lee.

Namun, Fajar/Fikri harus mengakui ketangguhan Lee/Lee dalam gim pertama. Fajar/Fikri harus takluk dengan poin 15-21.

Dalam gim kedua, Fajar/Fikri mencoba bangkit dengan pola permainan lebih agresif. Namun,  Lee/Lee masih bermain cukup solid sehingga tidak mudah hilang poin.

Fajar/Fikri sempat tertinggal 8-10 dari Lee/Lee. Semangat Fajar/Fikri belum padam untuk mengejar ketertinggalan dan meraih hasil maksimal.

