Rehan/Gloria Comeback di Singapore Open 2026, Ungkap Misi yang Belum Selesai

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |16:46 WIB
JAKARTA - Ganda campuran bulu tangkis Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja, kembali tampil bersama di ajang internasional. Keduanya akan kembali tampil berpasangan lantaran Rehan cedera dan harus absen dari berbagai turnamen.

1. Comeback di Singapore Open 2026

Rehan/Gloria menandai 'comeback' pada Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium, Kallang, Singapura pada 26-31 Mei 2026. Sebelumnya, Rehan harus menepi cukup lama akibat cedera lutut kiri. 

Cedera tersebut dialaminya saat tampil di Macau Open pada Agustus 2025. Situasi itu membuat Gloria sempat bermain dengan pebulu tangkis Singapura, Hee Yong Kai Terry. 

Namun, kini Rehan/Gloria kembali berduet untuk menghadapi turnamen internasional. Rehan mengaku bersyukur bisa kembali tampil setelah melewati proses pemulihan yang cukup panjang.

"Alhamdulillah bisa kembali lagi ke sini, bisa comeback di pertandingan internasional. Memang jalannya tidak mudah buat saya. Jadi, saya mencoba untuk lebih menikmati pertandingan pertama saya," kata Rehan dikutip dari rilis resmi PBSI, Senin (25/5/2026).

Ia menjelaskan, dukungan dari orang-orang terdekat sangat membantunya selama masa pemulihan cedera. Hal tersebut membuatnya menjadi lebih termotivasi untuk bangkit dan kembali bertanding.

"Mereka selalu mengingatkan tujuan saya pemulihan untuk apa. Mereka juga selalu menguatkan mental saya yang membuat saya lebih ekstra dan lebih semangat lagi untuk bangkit," kata pemain berusia 26 tahun itu.

 

