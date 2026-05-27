Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Cinta Francesca Sofia Novello, Mantan Umbrella Girl Moto3 yang Menjadi Pelabuhan Hati Valentino Rossi

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |01:10 WIB
Kisah Cinta Francesca Sofia Novello, Mantan Umbrella Girl Moto3 yang Menjadi Pelabuhan Hati Valentino Rossi
Valentino Rossi bersama Francesca Sofia Novello. (Foto: Instagram/francescasofianovello)
A
A
A

KEHIDUPAN legenda hidup MotoGP, Valentino Rossi, tidak pernah lepas dari sorotan, termasuk kisah asmaranya yang berakhir manis. Di balik nama besar sang juara dunia, ada sosok Francesca Sofia Novello, perempuan yang berhasil menaklukkan hati pria yang dijuluki The Doctor tersebut.

Menariknya, kisah cinta Rossi dan Francesca tidak tumbuh di restoran mewah atau pesta selebritas, melainkan bermula dari aroma aspal dan deru mesin di lintasan sirkuit balap. Sebelum menjadi pendamping hidup Rossi, Francesca merupakan seorang model profesional di Italia yang kerap menghiasi panggung fashion show bergengsi.

Namun, pada usia 19 tahun, ia mengambil langkah berani untuk melebarkan sayap kariernya menjadi seorang umbrella girl. Motivasi awalnya cukup realistis, yaitu mengincar penghasilan yang menjanjikan sekaligus mencari pengalaman baru di dunia yang berbeda.

1. Dipertemukan oleh Takdir

Keputusan Francesca untuk terjun ke dunia balap motor ternyata menjadi jembatan takdirnya. Setelah empat tahun menjalani profesi sebagai umbrella girl, momen yang mengubah hidupnya pun tiba pada tahun 2016.

Saat itu, Francesca sedang bertugas memayungi pembalap dari tim Leopard Racing di kelas Moto3. Melalui perantara seorang teman, Francesca berkenalan dengan Valentino Rossi.

Francesca Sofia Novello dan valentino rossi foto motogp
Francesca Sofia Novello dan valentino rossi foto motogp

Waktu pertemuan tersebut bertepatan dengan momen di mana pembalap asal Italia itu baru saja menyandang status lajang setelah menyudahi hubungan dengan mantan kekasihnya, Linda Morselli.

Meskipun sudah saling tertarik sejak pandangan pertama, keduanya memilih untuk tidak terburu-buru. Mereka menjalani masa pendekatan yang matang sebelum akhirnya resmi berpacaran pada tahun 2018. Perbedaan usia yang terpaut cukup jauh di antara keduanya pun terbukti sama sekali bukan kendala bagi kecocokan mereka.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/38/3220796/simak_kisah_cinta_tak_biasa_miguel_oliveira_yang_menikahi_adik_sambungnya_sendiri-HXcL_large.jpg
Kisah Cinta Tak Biasa Miguel Oliveira, Eks Pembalap MotoGP yang Nikahi Adik Sambungnya Sendiri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/38/3220771/simak_jadwal_motogp_italia_2026_akhir_pekan_ini_di_mugello-6MWC_large.jpg
Jadwal MotoGP Italia 2026: Marc Marquez Masih Absen?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/38/3220701/valentino_rossi_vs_marc_marquez-D874_large.jpg
Brad Binder: Marc Marquez Memang Hebat, tapi Valentino Rossi Tetap Jadi Raja di MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/38/3220724/marc_marquez-6e50_large.jpg
Sinyal Gantung Helm Marc Marquez, Minta Klausul Bebas Penalti jika Pensiun Dini dari MotoGP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/38/3220697/para_pembalap_motogp-H6tM_large.jpg
5 Calon Pemenang MotoGP Italia 2026, Nomor 1 Siap Bikin Kejutan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/38/3220677/francesco_bagnaia-3scq_large.jpg
Francesco Bagnaia Cetak Rekor Waktu Fantastis dengan Panigale V4S di Misano, Siap Menggila di MotoGP Italia 2026?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement