Kisah Cinta Francesca Sofia Novello, Mantan Umbrella Girl Moto3 yang Menjadi Pelabuhan Hati Valentino Rossi

KEHIDUPAN legenda hidup MotoGP, Valentino Rossi, tidak pernah lepas dari sorotan, termasuk kisah asmaranya yang berakhir manis. Di balik nama besar sang juara dunia, ada sosok Francesca Sofia Novello, perempuan yang berhasil menaklukkan hati pria yang dijuluki The Doctor tersebut.

Menariknya, kisah cinta Rossi dan Francesca tidak tumbuh di restoran mewah atau pesta selebritas, melainkan bermula dari aroma aspal dan deru mesin di lintasan sirkuit balap. Sebelum menjadi pendamping hidup Rossi, Francesca merupakan seorang model profesional di Italia yang kerap menghiasi panggung fashion show bergengsi.

Namun, pada usia 19 tahun, ia mengambil langkah berani untuk melebarkan sayap kariernya menjadi seorang umbrella girl. Motivasi awalnya cukup realistis, yaitu mengincar penghasilan yang menjanjikan sekaligus mencari pengalaman baru di dunia yang berbeda.

1. Dipertemukan oleh Takdir

Keputusan Francesca untuk terjun ke dunia balap motor ternyata menjadi jembatan takdirnya. Setelah empat tahun menjalani profesi sebagai umbrella girl, momen yang mengubah hidupnya pun tiba pada tahun 2016.

Saat itu, Francesca sedang bertugas memayungi pembalap dari tim Leopard Racing di kelas Moto3. Melalui perantara seorang teman, Francesca berkenalan dengan Valentino Rossi.

Francesca Sofia Novello dan valentino rossi foto motogp

Waktu pertemuan tersebut bertepatan dengan momen di mana pembalap asal Italia itu baru saja menyandang status lajang setelah menyudahi hubungan dengan mantan kekasihnya, Linda Morselli.

Meskipun sudah saling tertarik sejak pandangan pertama, keduanya memilih untuk tidak terburu-buru. Mereka menjalani masa pendekatan yang matang sebelum akhirnya resmi berpacaran pada tahun 2018. Perbedaan usia yang terpaut cukup jauh di antara keduanya pun terbukti sama sekali bukan kendala bagi kecocokan mereka.