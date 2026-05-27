Kisah Asmara Valentino Rossi: Pernah Rebut Hati Mantan Kekasih Rivalnya, Max Biaggi

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |04:01 WIB
Valentino Rossi bersama Eleonora Pedron. (Foto: GP One)
KEHIDUPAN romansa legenda MotoGP, Valentino Rossi, memang selalu menarik untuk dikulik. Di antara deretan wanita yang pernah mengisi hatinya, ada satu nama yang sempat menggemparkan publik, yaitu Eleonora Pedron.

Hubungan ini menjadi sangat fenomenal bukan hanya karena status Pedron sebagai mantan Miss Italia, melainkan karena latar belakangnya sebagai mantan belahan jiwa dari musuh bebuyutan Rossi di lintasan, Max Biaggi.

Jalinan kasih antara Rossi dan Pedron ini mulai bersemi pada tahun 2016 silam. Kedekatan mereka terendus publik tidak lama setelah pembalap berjuluk The Doctor tersebut mengakhiri hubungan asmaranya dengan sang mantan kekasih, Linda.

Sontak saja, asmara tersembunyi ini langsung memicu kehebohan besar di kalangan pencinta adu kecepatan para raja.

1. Drama Rivalitas yang Berlanjut ke Sektor Asmara

Sorotan tajam yang mengarah pada hubungan Rossi dan Pedron sangatlah beralasan. Pasalnya, perseteruan antara Valentino Rossi dan Max Biaggi dikenal sebagai salah satu rivalitas paling panas dan legendaris dalam sejarah panjang balap motor dunia.

Persaingan sengit mereka tidak hanya membakar aspal sirkuit, tetapi juga kerap meledak di luar lintasan lewat aksi saling sindir di hadapan media. Kehadiran Pedron di pelukan Rossi seolah menjadi babak baru yang sangat tidak terduga dalam drama perseteruan dua pembalap top Italia tersebut.

Terlebih lagi, sebelum memadu kasih dengan Rossi, Pedron sudah membina hubungan jangka panjang dengan Biaggi dan bahkan telah dikaruniai dua orang anak. Kendati dekimian, pada akhirnya kisah cinta antara Rossi dan Pedron pada akhirnya harus kandas di tengah jalan.

Pedron, yang diketahui berkarier sebagai seorang psikolog, mengaku merasa jauh lebih damai dan dewasa dalam menjalani hidup. Wanita cantik ini bahkan secara terbuka melontarkan kalimat bernada sindiran yang ditujukan kepada dua mantan kekasih pembalapnya tersebut atas kegagalan cinta di masa lalu.

 

