Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Lewis Hamilton dan Max Verstappen Kompak Nikmati Duel Sengit di F1 GP Kanada 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |00:01 WIB
Lewis Hamilton dan Max Verstappen Kompak Nikmati Duel Sengit di F1 GP Kanada 2026
Max Verstappen vs Lewis Hamilton di F1 GP Kanada 2026. (Foto: Instagram/redbullracing)
A
A
A

MONTREAL – Balapan Formula One (F1) GP Kanada 2026 menyajikan tontonan klasik yang sudah lama dirindukan para penggemar Formula 1. Dua rival bebuyutan, Lewis Hamilton dan Max Verstappen, terlibat dalam duel sengit di putaran-putaran akhir yang menguras emosi, sebelum akhirnya Hamilton keluar sebagai runner-up di Sirkuit Gilles Villeneuve.

Hasil ini menjadi pencapaian terbaik Hamilton sejak berseragam Scuderia Ferrari sekaligus podium keduanya di musim 2026 yang kian membaik. Meski sempat tersalip oleh Verstappen di awal balapan, pembalap Inggris berusia 41 tahun tersebut bangkit di stint terakhir.

Lewat aksi manuver yang presisi, Hamilton sukses merebut kembali posisinya dari sang juara bertahan Red Bull melalui sisi luar Tikungan 1. Meski terus ditempel ketat hingga garis finis, Hamilton berhasil mempertahankan posisinya demi mengamankan podium ke-204 sepanjang kariernya, sementara Verstappen harus puas di podium ketiga yang juga menjadi podium pertamanya musim ini.

1. Pengakuan dari Balik Kemudi

Dalam sesi wawancara pasca-balapan yang dipandu oleh mantan rekan setimnya di McLaren, Heikki Kovalainen, Hamilton tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Ia memberikan apresiasi tinggi kepada tim barunya yang telah memberikan dukungan penuh selama masa-masa adaptasi yang sulit.

Lewis Hamilton. (Foto: Instagram/f1)
Lewis Hamilton. (Foto: Instagram/f1)

"Pertama-tama, saya harus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim saya di sini. Mereka menyambut saya dengan tangan terbuka. Setahun terakhir ini terasa cukup berat, jadi ketika kami akhirnya menemukan performa terbaik dan menjalani akhir pekan yang solid, rasanya luar biasa bisa kembali ke atas sini," ungkap Hamilton, melansir dari Crash, Selasa (26/5/2026).

Di sisi lain, Verstappen juga memuji kualitas duel mereka di atas lintasan. Bagi pembalap asal Belanda tersebut, naik podium di tengah akhir pekan yang penuh tantangan adalah hasil yang sangat positif untuk Red Bull Racing.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/37/3220433/max_verstappen-1f4K_large.jpg
Regulasi Mesin 2026 Tak Jelas, Max Verstappen Isyaratkan Pensiun Dini dari F1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/37/3219801/ferrari_terakhir_kali_juara_dunia_konstruktor_pada_2008-CEpS_large.jpg
Arsenal Kampiun Liga Inggris 2025-2026, Kapan Ferrari Juara Dunia F1?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/37/3219366/lando_norris-vZPn_large.jpg
Lando Norris Tertarik Jajal Jet Darat Formula E, Pertanda Tinggalkan F1?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/37/3218575/valtteri_bottas-x7s0_large.jpg
Kisah Aneh Valtteri Bottas di F1 GP Miami 2026, Mobil Dicuri hingga FBI Turun Tangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/37/3218478/oscar_piastri-vPju_large.jpg
Rumor Kepindahan ke Red Bull Memanas: Oscar Piastri Diperingatkan Bahaya Tinggalkan McLaren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/37/3217073/max_verstappen-SCOn_large.jpg
Siapkan Rencana Cadangan! Red Bull Racing Bidik Oscar Piastri jika Max Verstappen Cabut
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement