Lewis Hamilton dan Max Verstappen Kompak Nikmati Duel Sengit di F1 GP Kanada 2026

MONTREAL – Balapan Formula One (F1) GP Kanada 2026 menyajikan tontonan klasik yang sudah lama dirindukan para penggemar Formula 1. Dua rival bebuyutan, Lewis Hamilton dan Max Verstappen, terlibat dalam duel sengit di putaran-putaran akhir yang menguras emosi, sebelum akhirnya Hamilton keluar sebagai runner-up di Sirkuit Gilles Villeneuve.

Hasil ini menjadi pencapaian terbaik Hamilton sejak berseragam Scuderia Ferrari sekaligus podium keduanya di musim 2026 yang kian membaik. Meski sempat tersalip oleh Verstappen di awal balapan, pembalap Inggris berusia 41 tahun tersebut bangkit di stint terakhir.

Lewat aksi manuver yang presisi, Hamilton sukses merebut kembali posisinya dari sang juara bertahan Red Bull melalui sisi luar Tikungan 1. Meski terus ditempel ketat hingga garis finis, Hamilton berhasil mempertahankan posisinya demi mengamankan podium ke-204 sepanjang kariernya, sementara Verstappen harus puas di podium ketiga yang juga menjadi podium pertamanya musim ini.

1. Pengakuan dari Balik Kemudi

Dalam sesi wawancara pasca-balapan yang dipandu oleh mantan rekan setimnya di McLaren, Heikki Kovalainen, Hamilton tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Ia memberikan apresiasi tinggi kepada tim barunya yang telah memberikan dukungan penuh selama masa-masa adaptasi yang sulit.

"Pertama-tama, saya harus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim saya di sini. Mereka menyambut saya dengan tangan terbuka. Setahun terakhir ini terasa cukup berat, jadi ketika kami akhirnya menemukan performa terbaik dan menjalani akhir pekan yang solid, rasanya luar biasa bisa kembali ke atas sini," ungkap Hamilton, melansir dari Crash, Selasa (26/5/2026).

Di sisi lain, Verstappen juga memuji kualitas duel mereka di atas lintasan. Bagi pembalap asal Belanda tersebut, naik podium di tengah akhir pekan yang penuh tantangan adalah hasil yang sangat positif untuk Red Bull Racing.