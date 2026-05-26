HOME SPORTS NETTING

Ganda Putra Ditargetkan Tembus Semifinal Indonesia Open 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |17:47 WIB
JAKARTA - Asisten pelatih ganda putra bulu tangkis Indonesia, Chafidz Yusuf, menargetkan sektor ganda putra mampu menembus babak semifinal pada Indonesia Open 2026

1. Kerahkan 6 Pasangan

Indonesia diproyeksikan menurunkan enam pasangan ganda putra pada turnamen Indonesia Open 2026. Pasangan yang dipersiapkan tampil di Indonesia Open 2026 adalah Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani. Selain itu, ada pasangan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. 

Tim pelatih juga menyiapkan beberapa pasangan baru untuk tampil di turnamen ini. Mereka adalah Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat, serta Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi.

Indonesia Open merupakan turnamen yang akan diikuti pebulu tangkis top dunia. Turnamen itu akan digelar di Istora Senayan, Jakarta pada 2-7 Juni 2026.

2. Target Minimal Semifinal

Mengingat kualitas lawan yang cukup berat, Chafidz memasang target minimal semifinal untuk ganda putra Indonesia. Nantinya, target lebih jelas akan didiskusikan oleh tim kepelatihan ganda putra Indonesia. 

"Saya sih belum bicara sama Anton (Antonius Budi Ariantho, pelatih kepala ganda putra-red). Tapi, targetnya minimal delapan besar atau bahkan semifinal, minimal ya. Selalu dari kami kasih target minimal," kata Chafidz kepada awak media di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

"Karena juga level 1000 kan mungkin lain dengan level 200 kemarin. Sekarang juga mayoritas pemain top dunia semua. Ya, mudah-mudahan," sambungnya.

 

