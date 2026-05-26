Hasil Singapore Open 2026: Libas Wakil Tuan Rumah, Sabar/Reza Melesat ke Babak 16 Besar

SINGAPURA – Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani, sukses melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Tiket lolos ini mereka segel setelah berhasil menumbangkan wakil tuan rumah Singapura, Eng Keat Wesley Koh/Junsuke Kubo, lewat permainan dua gim langsung 21-14 dan 21-12.

Pertemuan kedua pasangan ini tersaji dalam babak 32 besar Singapore Open 2026. Laga seru tersebut berlangsung di Singapore Indoor Stadium pada Selasa (26/5/2026).

1. Bersinar di Gim Pertama

Sabar/Reza berusaha menampilkan skema permainan yang sudah disiapkan agar meraih hasil maksimal atas Eng/Junsuke. Eng/Junsuke juga tampil cukup baik di gim pertama.

Sementara waktu Sabar/Reza dapat unggul 13-8 atas Eng/Junsuke. Sabar/Reza terus menjaga fokus mereka agar dapat memperlebar jarak atas Eng/Junsuke.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)

Sabar/Reza mencatat hasil manis dalam gim pertama melawan Eng/Junsuke. Kepastian itu setelah mereka mengalahkan Eng/Junsuke dengan poin 21-14.