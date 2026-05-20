Fajar/Fikri Fokus Persiapan Jelang Singapura Open dan Indonesia Open 2026, Bidik Hasil Maksimal

JAKARTA - Ganda putra bulu tangkis Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, terus menggenjot persiapan jelang tampil di Singapore Open 2026 dan Indonesia Open 2026. Pasangan itu ingin tampil maksimal pada dua turnamen penting tersebut.

Fajar/Fikri menjadi salah satu ganda putra yang akan diandalkan Pelatnas PBSI di Singapore dan Indonesia Open 2026. Singapore Open digelar pada 26-31 Mei 2026, lalu Indonesia Open pada 2-7 Juni 2026.

1. Genjot Persiapan

Fajar mengungkapkan sejauh ini persiapan berjalan cukup baik. Ia mengaku fokus utama saat ini adalah adaptasi dengan kondisi lapangan di Singapore Indoor Stadium yang cukup berangin.

"Ya, di Singapore khususnya, kami sudah mempersiapkan diri. Di sana kondisi lapangan cukup berangin juga. Jadi kami juga di sini sudah mempersiapkan dengan shuttlecock yang lumayan kencang ya, karena berbeda dengan turnamen-turnamen sebelumnya," kata Fajar kepada wartawan di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (20/5/2026).

Hal senada diungkapkan Fikri. Menurutnya, pola latihan sudah disesuaikan dengan karakter venue dan kondisi shuttlecock yang akan digunakan.

"Kami sudah mengikuti, menyesuaikan latihan di sini dengan kondisi lapangan dan shuttlecock di sana. Ya semoga, draw-nya juga sudah keluar semoga hasilnya bisa lebih baik sih," ujar Fikri.

Pasangan ganda putra itu memilih absen pada Thailand Open 2026 dan Malaysia Masters 2026. Keputusan tersebut diambil agar mereka bisa lebih fokus mempersiapkan diri menghadapi Singapura Open 2026 dan Indonesia Open 2026.