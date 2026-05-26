Brad Binder: Marc Marquez Memang Hebat, tapi Valentino Rossi Tetap Jadi Raja di MotoGP

PEMBALAP Red Bull KTM, Brad Binder, memilih bersikap netral dengan tidak mau membandingkan tingkat kehebatan antara Valentino Rossi dan Marc Marquez. Kendati demikian, jika tetap disuruh memilih, ia menilai Rossi tetaplah Raja MotoGP.

Sejatinya, rider asal Afrika Selatan tersebut menegaskan Rossi dan Marquez adalah legenda besar balap motor ini dan tidak bisa disandingkan karena mempunyai karakteristik serta keunikan masing-masing di atas lintasan.

1. Status Berbeda Dua Rival

Perdebatan dua ikon MotoGP, Valentino Rossi dan Marc Marquez, selalu menarik untuk dibahas. Keduanya mempunyai pengaruh besar untuk olahraga motorsport paling bergengsi di dunia itu.

Baik Rossi maupun Marquez kini sama-sama mengoleksi tujuh gelar MotoGP. Keduanya hanya kalah dari legenda 500cc Giacomo Agostini yang mempunyai delapan gelar.

Meski demikian, Rossi sudah pensiun lebih dulu pada tahun 2021. Sementara, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- kini masih berjuang bersama Ducati Lenovo.

Binder sebagai pembalap yang masih bersaing dengan Marquez pun tak bisa mengambil kesimpulan soal siapa yang terbaik. Namun, pembalap asal Afrika Selatan itu selalu mengidolakan The Doctor -julukan Valentino Rossi.

"Saya sebenarnya tidak tahu (siapa yang terbaik)," ucap Binder dikutip dari laman Motosan, Selasa (26/5/2026).