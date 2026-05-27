Hasil Singapore Open 2026: Jonatan Christie Kalah dari Prannoy HS

SINGAPURA – Jonatan Christie menelan kekalahan di babak pertama Singapore Open 2026 Super 750. Tunggal putra Indonesia itu tumbang dari Prannoy HS Kumar dengan poin 21-10, 12-21, dan 18-21.

Bermain di Singapore Indoor Stadium, Singapura, Rabu (27/5/2026) siang WIB, Jonatan berusaha tampil dengan performa terbaiknya dan konsentrasi tingkat tinggi. Hal itu tentunya agar dia dapat mengalahkan Prannoy.

Sementara waktu Jonatan dapat memimpin atas Prannoy dengan poin 6-4. Ia terus menggempur lawan dalam gim pertama.

Jonatan berhasil menang mudah atas Prannoy dengan poin 21-10. Hasil itu tentunya menjadi modal lebih baik di gim kedua.

Dalam gim kedua, Prannoy lebih lebih percaya diri. Langkah itu memang harus dilakukan jika ingin menjaga asa meraih hasil maksimal.