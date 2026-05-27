Hasil Singapore Open 2026 : Bobby/Melati Tersingkir Usai Takluk dari Pasangan China

JAKARTA - Ganda campuran Indonesia, Bobby Setiabudi/Melati Daeva Oktavianti, tersingkir dari Singapore Open 2026. Mereka kalah dari wakil China, Gao Jia Xuan/Wei Ya Xin dalam pertandingan 3 gim dengan skor 21-19, 16-21, dan 15-21.

Pertemuan mereka dalam babak 16 besar Singapore Open 2026. Laga itu berlangsung di Singapore Indoor Stadium, Rabu (27/5/2026).

Jalannya Pertandingan

Pada gim pertama, Bobby/Melati langsung konsentrasi tingkat tinggi melawan Gao/Wei. Hal ini agar mereka tidak mudah kehilangan poin dari Gao/Wei.

Bobby/Melati harus menerima tertinggal dari Gao/Wei. Akan tetapi, Bobby/Melati terus memberikan perlawanan ketat.

Kerja keras Bobby/Melati pun membuahkan hasil manis. Mereka mengalahkan Gao/Wei pada gim pertama dengan poin 21-19.