HOME SPORTS MOTOGP

Segini Gaji Fantastis Pembalap MotoGP Fabio Di Giannantonio jika Gabung Tim Pabrikan KTM

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |15:11 WIB
Pembalap Tim Pertamina Enduro VR46, Fabio Di Giannantonio. (Foto: Instagram/fabiodiggia49)
BURSA transfer pembalap MotoGP untuk musim 2027 tengah memanas usai beredar rumor pembalap Tim Pertamina Enduro VR46, Fabio Di Giannantonio bakal bergabung ke tim pabrikan KTM. Rider asal Italia berusia 27 tahun tersebut kabarnya telah merampungkan kesepakatan setelah tuntutan finansialnya tidak dipenuhi oleh Ducati maupun VR46.

Keputusan rider yang akrab disapa Diggia ini terbilang berani. Ia sebelumnya sempat memberikan tenggat waktu kepada VR46 untuk merespons permintaan kenaikan gajinya.

Karena tim milik Valentino Rossi tersebut meminta waktu lebih lama, Diggia langsung menerima pinangan dari KTM yang bergerak cepat memanfaatkan situasi. Di tim pabrikan barunya nanti, Diggia akan berduet dengan Alex Marquez untuk mengarungi era baru mesin 850cc.

1. Tolak Bertahan di VR46

Faktor finansial disinyalir menjadi alasan utama di balik kepindahan pembalap bernomor start 49 ini. Berdasarkan laporan dari GPone, Senin (25/5/2026), Diggia memutuskan hengkang lantaran manajemen VR46 enggan menaikkan nilai kontraknya sesuai permintaan.

KTM pun datang membawa proposal menggiurkan yang sulit untuk ditolak. Pabrikan asal Austria tersebut dilaporkan menyodorkan tawaran gaji fantastis sebesar 2 juta euro atau berkisar Rp41 miliar per tahun untuk mengamankan tanda tangan Diggia.

Fabio Di Giannantonio. (Foto: Pertamina Enduro VR46)
Nilai ini melesat jauh dibanding penawaran awal KTM untuk calon rekan setimnya, Alex Marquez. Alex Marquez sendiri, yang saat ini membela Gresini Racing dengan gaji 400 ribu euro (Rp8,1 miliar), awalnya ditawar oleh KTM di angka 500 ribu euro (Rp10 miliar).

Setelah melakukan negosiasi ulang dan sempat meminta angka 2 juta euro, adik dari Marc Marquez tersebut akhirnya sepakat di angka 1 juta euro atau skira Rp20,1 miliar per tahun demi kursi tim Red Bull KTM musim 2027.

 

