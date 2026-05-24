Intip Rutinitas Viktor Axelsen Setelah Pensiun: Sibuk Bisnis hingga Antar Anak Sekolah!

JAKARTA — Kehidupan baru yang penuh warna kini tengah dinikmati oleh Viktor Axelsen setelah dirinya memutuskan menyudahi karier emasnya di dunia bulu tangkis. Mantan tunggal putra nomor satu dunia asal Denmark ini resmi menyatakan gantung raket pada 15 April 2026 lalu.

Perjalanan karier Axelsen dirayakan melalui tur regional bertajuk Meet and Greet "Celebrating the Legacy of Viktor Axelsen". Rangkaian acara dimulai di The Westin Jakarta, pada 24 Mei 2026 dan akan berlanjut ke Penang, Malaysia, pada 26 Mei 2026.

Mantan pebulu tangkis asal Denmark itu mengaku banyak belajar dari perjalanan panjangnya di level tertinggi bulu tangkis dunia. Hal itu dia utarakan dalam acara Meet and Greet bersama Monitor ERP sebagai mitra dan Brand Ambassador.

"Berkompetisi di panggung terbesar dunia telah mengajarkan saya tentang disiplin, konsistensi, dan ketangguhan. Nilai-nilai yang relevan jauh melampaui olahraga," ujar Axelsen di Jakarta, Minggu (24/5/2026).

1. Prioritas Keluarga

Pria berusia 33 tahun itu menceritakan kesehariannya kini lebih banyak dihabiskan bersama keluarga. Namun, dia juga tetap aktif menjalankan berbagai kegiatan.

Viktor Axelsen. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

"Saya mencoba menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengan kedua putri saya. Namun, saat bersama mereka, saya tetap mengantar mereka ke tempat penitipan anak atau sekolah. Setelah itu saya selalu menjalani latihan fisik," ungkap Axelsen.

Kegiatan yang masih dirinya jaga adalah menjaga hubungan dengan para mitra kerja sama. Baginya, mitra kerja tidak hanya dibangun untuk kepentingan profesional.