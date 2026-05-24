Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Intip Rutinitas Viktor Axelsen Setelah Pensiun: Sibuk Bisnis hingga Antar Anak Sekolah!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 24 Mei 2026 |15:51 WIB
Intip Rutinitas Viktor Axelsen Setelah Pensiun: Sibuk Bisnis hingga Antar Anak Sekolah!
Mantan tunggal putra andalan Denmark, Viktor Axelsen. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Kehidupan baru yang penuh warna kini tengah dinikmati oleh Viktor Axelsen setelah dirinya memutuskan menyudahi karier emasnya di dunia bulu tangkis. Mantan tunggal putra nomor satu dunia asal Denmark ini resmi menyatakan gantung raket pada 15 April 2026 lalu.

Perjalanan karier Axelsen dirayakan melalui tur regional bertajuk Meet and Greet "Celebrating the Legacy of Viktor Axelsen". Rangkaian acara dimulai di The Westin Jakarta, pada 24 Mei 2026 dan akan berlanjut ke Penang, Malaysia, pada 26 Mei 2026.

Mantan pebulu tangkis asal Denmark itu mengaku banyak belajar dari perjalanan panjangnya di level tertinggi bulu tangkis dunia. Hal itu dia utarakan dalam acara Meet and Greet bersama Monitor ERP sebagai mitra dan Brand Ambassador.

"Berkompetisi di panggung terbesar dunia telah mengajarkan saya tentang disiplin, konsistensi, dan ketangguhan. Nilai-nilai yang relevan jauh melampaui olahraga," ujar Axelsen di Jakarta, Minggu (24/5/2026).

1. Prioritas Keluarga

Pria berusia 33 tahun itu menceritakan kesehariannya kini lebih banyak dihabiskan bersama keluarga. Namun, dia juga tetap aktif menjalankan berbagai kegiatan.

Viktor Axelsen. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
Viktor Axelsen. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

"Saya mencoba menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengan kedua putri saya. Namun, saat bersama mereka, saya tetap mengantar mereka ke tempat penitipan anak atau sekolah. Setelah itu saya selalu menjalani latihan fisik," ungkap Axelsen.

Kegiatan yang masih dirinya jaga adalah menjaga hubungan dengan para mitra kerja sama. Baginya, mitra kerja tidak hanya dibangun untuk kepentingan profesional.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/40/3220372/tony_gunawan_bersama_mohammad_ahsan_dan_hendra_setiawan-N5Om_large.jpg
Kisah Fenomenal Tony Gunawan, Satu-satunya Legenda Bulu Tangkis yang Jadi Juara Dunia di Dua Negara Berbeda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/40/3220268/fajar_dan_fikri_bangga_dengan_comeback_leo_dan_daniel_yang_langsung_berbuah_gelar_juara-xCcB_large.jpg
Fajar/Fikri Bangga! Comeback Leo/Daniel Langsung Berbuah Gelar Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/40/3219845/simak_kisah_pebulu_tangkis_supercantik_asal_spanyol_carolina_marin_yang_bikin_fajar_alfian_salah_tingkah-dM3q_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik asal Spanyol Carolina Marin, Ternyata Pernah Buat Fajar Alfian Salah Tingkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/40/3219506/ye_zhaoying-UKJC_large.jpg
Kisah Pilu Ye Zhaoying, Eks Rival Susy Susanti yang Terusir dari China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/40/3218740/mikha_angelo_menulis_pesan_menyentuh_setelah_sang_istri_gregoria_mariska_tunjung_resmi_meninggalkan_pelatnas_pbsi-JOYt_large.jpg
Gregoria Mariska Resmi Tinggalkan Pelatnas PBSI, Mikha Angelo Tulis Pesan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/40/3218231/simak_kisah_percintaan_pebulu_tangkis_supercantik_stefani_stoeva_yang_menjalin_asmara_dengan_pelatihnya_sendiri-QcwU_large.jpg
Kisah Percintaan Pebulu Tangkis Supercantik Stefani Stoeva, Jalin Asmara dengan Pelatihnya Sendiri
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement