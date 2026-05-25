HOME SPORTS NETTING

Kisah Asmara dan Kesetiaan Alexandra Boje, Bidadari Bulu Tangkis Denmark yang Sukses Taklukkan Badai Bersama Pasangannya

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |02:30 WIB
Pebulutangkis ganda campuran asal Denmark, Alexandra Boje. (Foto: Instagram/alexandraboje)
ODENSE — Nama pebulu tangkis cantik asal Denmark, Alexandra Boje, selalu berhasil mencuri perhatian pencinta bulu tangkis dunia. Bukan hanya karena parasnya yang menawan bak bidadari, melainkan juga karena kisah cintanya yang unik dan penuh liku bersama rekan duetnya sendiri di sektor ganda campuran, Mathias Christiansen.

Perempuan berusia 26 tahun ini merupakan salah satu pilar andalan Denmark di jagat tepok bulu internasional, di mana ia aktif bermain di sektor ganda putri dan ganda campuran. Di balik penampilannya yang garang saat memegang raket, romansa Boje dan Christiansen di luar lapangan kerap menjadi konsumsi publik karena keduanya tidak ragu memamerkan kemesraan mereka di media sosial.

1. Ujian Berat

Sejak resmi dipasangkan di atas lapangan pada tahun 2022, duet Christiansen/Boje sejatinya tidak selalu berjalan mulus. Pasang surut performa hingga tekanan publik yang masif menjadi makanan sehari-hari bagi pasangan kekasih ini, terutama saat mereka memasuki periode kelam di tahun 2024.

Mimpi buruk menghampiri mereka tepat sebelum gelaran Olimpiade Paris 2024 dimulai. Pasangan ini terpaksa mengubur mimpi mereka untuk tampil di ajang olahraga terbesar di dunia tersebut setelah Christiansen tersandung kasus administrasi doping.

Akibat kelalaiannya yang tidak melaporkan lokasi keberadaan secara jelas untuk tes mendadak, Christiansen dijatuhi sanksi berat berupa larangan bertanding selama satu tahun penuh oleh otoritas terkait.

2. Kesetiaan yang Berbuah Manis

Selama Christiansen menjalani masa skorsing, Boje terpaksa melanjutkan kariernya dengan menggandeng pemain asal Belanda, Robin Tabeling, sebagai pasangan sementara. Kendati demikian, komitmen dan kesetiaan Boje terhadap Christiansen tidak pernah luntur.

 

