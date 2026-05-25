Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Tak Tahu Penyebab Kecelakaan Horor di Sirkuit Jerez, Mental Marc Marquez Makin Rusak?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |00:30 WIB
Tak Tahu Penyebab Kecelakaan Horor di Sirkuit Jerez, Mental Marc Marquez Makin Rusak?
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

JEREZ — Panggung MotoGP tengah dihembak rumor miring mengenai masa depan sang juara dunia, Marc Marquez. Rentetan hasil kurang memuaskan yang diraihnya belakangan ini, ditambah dengan insiden kecelakaan hebat dalam kecepatan tinggi di Sirkuit Jerez, Spanyol, kini memicu spekulasi besar, Apakah ini menjadi sinyal runtuhnya era dominasi pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut?

Bagi Marquez dan tim pabrikan Ducati Lenovo, terjatuh di lintasan sebenarnya bukanlah hal baru. Karakter balap pembalap nomor 93 ini memang dikenal selalu ekstrem demi menemukan batas kemampuan motornya.

Namun, kecelakaan pada lap kedua dalam gelaran MotoGP Spanyol 2026 terasa sangat berbeda dan mengundang tanda tanya besar dari berbagai pihak.

1. Cedera yang Belum Pulih

Kecelakaan horor tersebut terjadi di Tikungan 11, yang menyandang status sebagai titik tercepat di lintasan andalusia tersebut. Keanehan mencuat karena area tersebut sangat jarang membuat pembalap terjatuh, tercatat hanya ada satu pembalap lain dari kelas Moto2, Sergio Garcia, yang tersungkur di sana sepanjang akhir pekan.

Hal yang paling membuat tim Ducati cemas adalah Marquez sendiri sama sekali tidak memiliki penjelasan teknis mengapa dirinya bisa kehilangan kendali. Kecelakaan tanpa alasan jelas seperti inilah yang paling ditakuti oleh setiap pembalap profesional karena bisa merusak mental bertanding.

Marc Marquez kecelakaan di Sprint Race MotoGP Prancis 2026
Marc Marquez kecelakaan di Sprint Race MotoGP Prancis 2026

Di sisi lain, kondisi fisik Marquez disinyalir menjadi akar masalah utama. Pembalap asal Spanyol ini memulai musim 2026 dengan kondisi bahu kanan yang belum pulih total akibat kecelakaan tragis di MotoGP Mandalika pada musim 2025 lalu.

 Akibat operasi lanjutan, Marquez kini tidak lagi memiliki kekuatan dan kelenturan tubuh bagian atas yang sama seperti dulu saat menggeber motornya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/38/3220346/alberto_puig-q7bc_large.jpg
Aleix Espargaro Buka Suara Terkait Peran Baru Alberto Puig Usai Tak Lagi Jadi Manajer Tim Honda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/38/3220331/valentino_rossi-ZzFk_large.jpg
Magis Valentino Rossi di Garasi VR46, Tak Pernah Coba Motor Baru tapi Masukannya Akurat 100 Persen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/38/3220005/alex_marquez_resmi_absen_di_motogp_italia_dan_hungaria_2026-wrde_large.jpg
Alex Marquez Resmi Absen di MotoGP Italia dan Hungaria 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/38/3219858/momen_valentino_rossi_melempar_candaan_ke_fabio_di_giannantonio_kelar_juara_motogp_catalunya_2026_motogp-bzOZ_large.jpg
Canda Valentino Rossi ke Fabio Di Giannantonio Setelah Juara MotoGP Catalunya 2026: Yakin Ingin Tinggalkan Kami?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/38/3219889/insiden_horor_johan_zarco_di_catalunya_2026-sF29_large.jpg
Gara-gara Insiden Horor Zarco, Pembalap MotoGP Minta Ubah Tikungan 1 Sirkuit Barcelona
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/38/3219906/valentino_rossi_membujuk_fabio_di_giannantonio_bertahan_di_timnya_untuk_musim_depan-J7fe_large.jpg
Valentino Rossi Bujuk Fabio Di Giannantonio Bertahan di Timnya Usai Menangi MotoGP Catalunya 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement