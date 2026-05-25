Tak Tahu Penyebab Kecelakaan Horor di Sirkuit Jerez, Mental Marc Marquez Makin Rusak?

JEREZ — Panggung MotoGP tengah dihembak rumor miring mengenai masa depan sang juara dunia, Marc Marquez. Rentetan hasil kurang memuaskan yang diraihnya belakangan ini, ditambah dengan insiden kecelakaan hebat dalam kecepatan tinggi di Sirkuit Jerez, Spanyol, kini memicu spekulasi besar, Apakah ini menjadi sinyal runtuhnya era dominasi pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut?

Bagi Marquez dan tim pabrikan Ducati Lenovo, terjatuh di lintasan sebenarnya bukanlah hal baru. Karakter balap pembalap nomor 93 ini memang dikenal selalu ekstrem demi menemukan batas kemampuan motornya.

Namun, kecelakaan pada lap kedua dalam gelaran MotoGP Spanyol 2026 terasa sangat berbeda dan mengundang tanda tanya besar dari berbagai pihak.

1. Cedera yang Belum Pulih

Kecelakaan horor tersebut terjadi di Tikungan 11, yang menyandang status sebagai titik tercepat di lintasan andalusia tersebut. Keanehan mencuat karena area tersebut sangat jarang membuat pembalap terjatuh, tercatat hanya ada satu pembalap lain dari kelas Moto2, Sergio Garcia, yang tersungkur di sana sepanjang akhir pekan.

Hal yang paling membuat tim Ducati cemas adalah Marquez sendiri sama sekali tidak memiliki penjelasan teknis mengapa dirinya bisa kehilangan kendali. Kecelakaan tanpa alasan jelas seperti inilah yang paling ditakuti oleh setiap pembalap profesional karena bisa merusak mental bertanding.

Marc Marquez kecelakaan di Sprint Race MotoGP Prancis 2026

Di sisi lain, kondisi fisik Marquez disinyalir menjadi akar masalah utama. Pembalap asal Spanyol ini memulai musim 2026 dengan kondisi bahu kanan yang belum pulih total akibat kecelakaan tragis di MotoGP Mandalika pada musim 2025 lalu.

Akibat operasi lanjutan, Marquez kini tidak lagi memiliki kekuatan dan kelenturan tubuh bagian atas yang sama seperti dulu saat menggeber motornya.