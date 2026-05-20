Media Italia Sebut Veda Ega Pembalap Terbaik di Moto3 Catalunya 2026

MEDIA Italia, GPOne, memuji kiprah Veda Ega Pratama dalam balapan Moto3 Catalunya 2026. Mereka kagum dengan kemampuan pembalap Honda Team Asia tersebut melesat hingga finis di posisi 8.

Pekan balapan Moto3 Catalunya 2026 sebetulnya kurang apik buat Veda Ega. Ia bahkan hanya bisa finis di posisi 20 dalam sesi kualifikasi yang berlangsung Sabtu 16 Mei 2026 malam WIB.

1. Bersinar

Untungnya, Veda Ega bersinar dalam balapan. Pembalap asal Yogyakarta tersebut menggila sepanjang 18 putaran lomba pada Minggu 17 Mei 2026 sore WIB.

Betapa tidak, Veda Ega melesat 12 posisi dan mengakhiri balapan di urutan 8! Ia pun hanya tertinggal 0,984 detik dari Maximo Quiles yang menjadi pemenang.

2. Pembalap Honda Terbaik

Tidak heran, media Italia GPOne, melontarkan pujian buat Veda Ega. Apalagi, pembalap bernomor motor 9 itu jadi yang terbaik di antara sesama penunggang motor Honda.

"Balapan solid ditunjukkan rookie (Veda Ega) Pratama di posisi ke-8, yang memulai dari posisi ke-20 dan menjadi yang terbaik di antara pembalap Honda," tulis GPOne, dikutip Rabu (20/5/2026).