Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Media Italia Sebut Veda Ega Pembalap Terbaik di Moto3 Catalunya 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |16:40 WIB
Media Italia Sebut Veda Ega Pembalap Terbaik di Moto3 Catalunya 2026
Media Italia menyebut Veda Ega Pratama sebagai pembalap terbaik di Moto3 Catalunya 2026 (Foto: Instagram/@veda54)
A
A
A

MEDIA Italia, GPOne, memuji kiprah Veda Ega Pratama dalam balapan Moto3 Catalunya 2026. Mereka kagum dengan kemampuan pembalap Honda Team Asia tersebut melesat hingga finis di posisi 8.

Pekan balapan Moto3 Catalunya 2026 sebetulnya kurang apik buat Veda Ega. Ia bahkan hanya bisa finis di posisi 20 dalam sesi kualifikasi yang berlangsung Sabtu 16 Mei 2026 malam WIB.

1. Bersinar

Veda Ega Pratama melaju di Moto3 Catalunya 2026 (Foto: Dok. Honda Team Asia)

Untungnya, Veda Ega bersinar dalam balapan. Pembalap asal Yogyakarta tersebut menggila sepanjang 18 putaran lomba pada Minggu 17 Mei 2026 sore WIB.

Betapa tidak, Veda Ega melesat 12 posisi dan mengakhiri balapan di urutan 8! Ia pun hanya tertinggal 0,984 detik dari Maximo Quiles yang menjadi pemenang.

2. Pembalap Honda Terbaik

Tidak heran, media Italia GPOne, melontarkan pujian buat Veda Ega. Apalagi, pembalap bernomor motor 9 itu jadi yang terbaik di antara sesama penunggang motor Honda.

"Balapan solid ditunjukkan rookie (Veda Ega) Pratama di posisi ke-8, yang memulai dari posisi ke-20 dan menjadi yang terbaik di antara pembalap Honda," tulis GPOne, dikutip Rabu (20/5/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/38/3219592/simak_adu_top_speed_pembalap_muda_veda_ega_pratama_dengan_hakim_danish_di_moto3-qt1d_large.jpg
Adu Top Speed Pembalap Muda Veda Ega Pratama dengan Hakim Danish di Moto3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/38/3219533/veda_ega_pratama-fIb3_large.jpg
3 Kunci Sukses Veda Ega Pratama Menggila di Moto3 2026, Nomor 1 Jarang Disadari Rivalnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/38/3219256/veda_ega_pratama_tempati_posisi_teratas_di_klasemen_sementara_rookie_of_the_year_moto3_2026_veda54-Bmr2_large.jpg
Klasemen Sementara Rookie Moto3 2026: Veda Ega Pratama Masih di Puncak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/38/3219132/veda_ega_pratama_bisa_ikuti_jejak_valentino_rossi_demi_juara_moto3_veda54-hZR0_large.jpg
Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Ikuti Jejak Valentino Rossi demi Juara Moto3?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/38/3219131/veda_ega_pratama-ty7f_large.jpg
Adu Kisaran Gaji Pembalap Muda Veda Ega Pratama dengan Hakim Danish di Moto3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/38/3218988/klasemen_sementara_moto3_2026_kelar_moto3_catalunya_2026_hondateamasia-0WXL_large.jpg
Klasemen Sementara Moto3 2026 Kelar Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama 5 Besar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement