Janjikan Podium, Putri KW Siap Habis-habisan di di Indonesia Open 2026

JAKARTA – Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mematok target maksimal dalam menyongsong turnamen akbar Indonesia Open 2026. Atlet yang akrab disapa Putri KW ini menegaskan ambisinya untuk bisa memijak podium tertinggi pada turnamen elite berlevel BWF Super 1000 tersebut.

Sesuai jadwal, pergelaran bergengsi Indonesia Open 2026 bakal dipentaskan di Istora Senayan, Jakarta, pada 2 hingga 7 Juni 2026 mendatang. Turnamen legendaris ini dipastikan menjadi medan tempur yang sengit karena bakal mempertemukan deretan bintang bulu tangkis papan atas dari berbagai penjuru dunia.

Putri sangat menyadari realisasi target naik podium tersebut tidak akan bisa digapai dengan mudah begitu saja. Pebulu tangkis kelahiran Tangerang, Banten, itu menilai peta persaingan di level turnamen BWF kelas tertinggi seperti Super 750 dan Super 1000 selalu diisi oleh lawan-lawan tangguh yang memiliki kualitas bermain kelas satu.

"Ingin naik podium sih, aku kayak ya setiap diturunkan pertandingan berapa pun inginnya naik podium sih. Cuman kan emang melihat 750 dan 1000 juga lawannya tangguh semua ya, jadi ya mencoba habis-habisan lah setiap pertandingan," kata Putri kepada awak media, termasuk Okezone di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur pada Rabu (20/5/2026).

1. Absen di Dua Turnamen

Guna mengoptimalkan kebugaran fisik menjelang Indonesia Open 2026, Putri mengambil langkah strategis dengan sengaja melewatkan dua turnamen beruntun sebelumnya. Srikandi bulu tangkis Tanah Air ini diketahui memilih absen dari ajang Thailand Open 2026 dan Malaysia Masters 2026 yang digelar bulan ini.

Putri Kusuma Wardani

Sebagai gantinya, pebulu tangkis yang kini menginjak usia 23 tahun tersebut dijadwalkan bakal menandai laga comeback-nya pada ajang Singapore Open 2026 terlebih dahulu. Turnamen level Super 750 itu akan diselenggarakan di Singapore Indoor Stadium, Kallang, Singapura, dari tanggal 26 hingga 31 Mei 2026.

Putri memandang keikutsertaannya di Negeri Singa sebagai ajang pemanasan yang sangat penting untuk menguji ritme permainan sebelum bertanding di Istora Senayan. Ia juga mengonfirmasi bahwa kondisi fisiknya saat ini berada dalam level yang prima pasca memperkuat tim Indonesia pada ajang beregu Piala Uber 2026.