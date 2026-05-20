3 Kunci Sukses Veda Ega Pratama Menggila di Moto3 2026, Nomor 1 Jarang Disadari Rivalnya!

PERFORMA pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama, di panggung Moto3 musim 2026 benar-benar mencuri perhatian pencinta balap motor dunia. Tampil impresif dan konsisten di barisan depan, Veda membuktikan pembalap tanah air mampu bersaing sengit dengan talenta-talenta terbaik dari Eropa dan Amerika.

Keberhasilan Veda menggila di lintasan sirkuit musim ini tidak terjadi begitu saja. Ada perpaduan kerja keras, adaptasi yang cepat, serta dukungan matang di belakang layar.

Berikut 3 Kunci Sukses Veda Ega Pratama Menggila di Moto3 2026:

1. Adaptasi Cepat dengan Karakter Motor Moto3

Veda Ega Pratama. (Foto: Instagram/veda_54)

Transisi dari motor yang ia gunakan di ajang junior (seperti Asia Talent Cup atau Red Bull Rookies Cup) ke motor spesifikasi Moto3 menuntut penyesuaian yang tidak mudah. Kunci utama Veda terletak pada kemampuannya memahami karakter sasis dan mesin Moto3 yang lebih agresif dengan sangat cepat sejak tes pramusim, sehingga ia bisa langsung kompetitif sejak seri-seri awal.

2. Kematangan Mental

Bermain di level kejuaraan dunia berarti harus siap menghadapi tekanan mental yang luar biasa besar. Veda menunjukkan kedewasaan bertanding yang melampaui usianya.

Veda tetap tenang saat melakukan aksi saling salip (overtaking) di tikungan-tikungan krusial dan tidak mudah panik ketika posisinya sempat melorot ke belakang.

3. Strategi Balap yang Cerdas Bersama Tim

Moto3 terkenal dengan balapan kelompok di mana jarak antar pembalap sangat rapat hingga lap terakhir. Veda dan tim mekaniknya sukses membangun komunikasi yang solid.