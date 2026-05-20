Adu Top Speed Pembalap Muda Veda Ega Pratama dengan Hakim Danish di Moto3

ADU top speed pembalap muda Veda Ega Pratama dengan Hakim Danish di Moto3 2026 menarik untuk diulas. Siapa lebih cepat?

Veda Ega dan Hakim Danish mewakili Asia Tenggara di Kejuaraan Dunia Moto3 2026. Keduanya sudah sama-sama berada satu aspal sejak mentas di Asia Talent Cup hingga Red Bull Rookies Cup.

Kini, mereka membalap di Moto3 untuk tim yang berbeda. Veda Ega mengaspal bareng Honda Team Asia sementara Hakim Danish mengusung bendera AEON Credit – MT Helmets – MSI yang disokong KTM.

1. Top Speed Veda Ega Pratama

Lantas, berapa top speed Veda Ega? Untuk mengukurnya, bisa diambil data dari Moto3 Catalunya 2026 di mana Sirkuit Barcelona-Catalunya di Montmelo, Spanyol, memiliki trek lurus panjang 1 km.

Di pekan balapan itu, top speed Veda Ega mencapai 247,1 km/jam. Angka itu dicetaknya saat latihan bebas 2 (FP2) Moto3 Catalunya 2026 yang digelar Sabtu 16 Mei sore WIB.

Sedangkan, saat balapan, Veda Ega mencapai kecepatan rata-rata di angka 246 km/jam. Laju itu membawanya finis di posisi 8 setelah start dari urutan 20.