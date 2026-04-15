Ini Satu-satunya Pebulu Tangkis Indonesia yang Unggul Rekor Pertemuan atas Viktor Axelsen!

INDRA Bagus Ade Chandra, satu-satunya pebulu tangkis Indonesia yang unggul rekor pertemuan atas Viktor Axelsen! Viktor Axelsen yang pernah memenangkan medali emas Olimpiade secara beruntun (2020 dan 2024), memutuskan pensiun sebagai pebulu tangkis pada Rabu, (16/4/2026).

Keputusan ini diambil Viktor Axelsen karena lelah tak kunjung pulih dari cedera. “Karena masalah punggung yang terus berulang, saya tidak lagi bisa berkompetisi dan berlatih di level tertinggi. Setelah melalui operasi endoskopi, sejumlah pengobatan, metode latihan terbaru, perawatan, dan pada dasarnya mencoba segalanya untuk terbebas dari rasa sakit dalam waktu yang lama, saya disarankan fokus untuk kesehatan jangka panjang,” tulis Viktor Axelsen di Instagram-nya, @viktoraxelsen.

1. Unggul Rekor Pertemuan atas Pebulu Tangkis Indonesia

Sepanjang karier sebagai pebulu tangkis, Viktor Axelsen dominan atas pemain-pemain asal Indonesia. Sejumlah pebulu tangkis top asal Indonesia inferior di hadapan Viktor Axelsen.

Dari 19 pertemuan dengan Anthony Ginting, Viktor Axelsen dominan dengan catatan 14 menang dan 5 kalah. Sementara dengan Jonatan Christie, Viktor Axelsen lebih gila lagi.

Tercatat dari 13 pertemuan, Viktor Axelsen dominan dengan raihan 11 menang dan dua kalah. Viktor Axelsen juga dominan saat bersua Tommy Sugiarto, yang mana menang lima kali dari tujuh pertemuan.

Viktor Axelsen juga tak terkalahkan saat bertemu sejumlah pebulu tangkis Tanah Air lain macam Taufik Hidayat, Alwi Farhan dan Sony Dwi Kuncoro. Namun, uniknya Viktor Axelsen justru kalah saat bersua pebulu tangkis Indonesia lain.