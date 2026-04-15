Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ini Satu-satunya Pebulu Tangkis Indonesia yang Unggul Rekor Pertemuan atas Viktor Axelsen!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |15:44 WIB
Viktor Axelsen pernah kalah dari Indra Bagus Ade Chandra di final Swedish International 2010. (Foto: Instagram/@viktoraxelsen)
A
A
A

INDRA Bagus Ade Chandra, satu-satunya pebulu tangkis Indonesia yang unggul rekor pertemuan atas Viktor Axelsen! Viktor Axelsen yang pernah memenangkan medali emas Olimpiade secara beruntun (2020 dan 2024), memutuskan pensiun sebagai pebulu tangkis pada Rabu, (16/4/2026).

Keputusan ini diambil Viktor Axelsen karena lelah tak kunjung pulih dari cedera. “Karena masalah punggung yang terus berulang, saya tidak lagi bisa berkompetisi dan berlatih di level tertinggi. Setelah melalui operasi endoskopi, sejumlah pengobatan, metode latihan terbaru, perawatan, dan pada dasarnya mencoba segalanya untuk terbebas dari rasa sakit dalam waktu yang lama, saya disarankan fokus untuk kesehatan jangka panjang,” tulis Viktor Axelsen di Instagram-nya, @viktoraxelsen.

Viktor Axelsen resmi pensiun sebagai pebulu tangkis. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

1. Unggul Rekor Pertemuan atas Pebulu Tangkis Indonesia

Sepanjang karier sebagai pebulu tangkis, Viktor Axelsen dominan atas pemain-pemain asal Indonesia. Sejumlah pebulu tangkis top asal Indonesia inferior di hadapan Viktor Axelsen.

Dari 19 pertemuan dengan Anthony Ginting, Viktor Axelsen dominan dengan catatan 14 menang dan 5 kalah. Sementara dengan Jonatan Christie, Viktor Axelsen lebih gila lagi.

Tercatat dari 13 pertemuan, Viktor Axelsen dominan dengan raihan 11 menang dan dua kalah. Viktor Axelsen juga dominan saat bersua Tommy Sugiarto, yang mana menang lima kali dari tujuh pertemuan.

Viktor Axelsen juga tak terkalahkan saat bertemu sejumlah pebulu tangkis Tanah Air lain macam Taufik Hidayat, Alwi Farhan dan Sony Dwi Kuncoro. Namun, uniknya Viktor Axelsen justru kalah saat bersua pebulu tangkis Indonesia lain.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/40/3212624/viktor_axelsen-3TZm_large.jpg
Viktor Axelsen Pensiun, Jonatan Christie dan Anthony Ginting Kompak Kirim Pesan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/40/3212591/simak_daftar_prestasi_viktor_axelsen_yang_baru_saja_memutuskan_pensiun-jZs1_large.jpg
Daftar Prestasi Viktor Axelsen, Monster Tunggal Putra yang Baru Putuskan Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/40/3212590/viktor_axelsen_satu_satunya_pebulu_tangkis_eropa_yang_meraih_medali_emas_olimpiade_beruntun_viktoraxelsen-Sqy5_large.jpg
Resmi Pensiun, Viktor Axelsen Satu-satunya Pebulu Tangkis Eropa yang Raih Emas Olimpiade Beruntun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/40/3212586/viktor_axelsen-fr1L_large.jpg
Penyebab Viktor Axelsen Pensiun: Bukan karena Faktor Motivasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/40/3212583/viktor_axelsen-fw8U_large.jpg
Breaking News: Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen Resmi Pensiun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/40/3212399/rinov_rivaldy_bersama_vania_arianti-siMx_large.jpg
Kisah Cinta Eks Pelatnas PBSI Rinov Rivaldy, Kepincut hingga Menikah dengan Rekan Duetnya Vania Arianti Sukoco
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement