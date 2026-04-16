HOME SPORTS NETTING

Kisah Viktor Axelsen, Peraih 2 Medali Emas Olimpiade Berturut-turut yang Sempat Takut Cicipi Makanan Indonesia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 16 April 2026 |13:56 WIB
Kisah Viktor Axelsen, Peraih 2 Medali Emas Olimpiade Berturut-turut yang Sempat Takut Cicipi Makanan Indonesia
Viktor Axelsen umumkan gantung raket. (Foto: Instagram/viktoraxelsen)
KISAH Viktor Axelsen, sang peraih 2 medali emas Olimpiade berturut-turut yang sempat takut cicipi makanan Indonesia menarik untuk dibahas. Ya, tunggal putra Denmark yang baru memutuskan pensiun tersebut ternyata sempat merasakan takut menyantap makanan Indonesia saat ada turnamen bulu tangkis di Jakarta.

Ya, Viktor Axelsen resmi menggantung raket di usia 32 tahun. Di balik deretan prestasi emasnya yang fenomenal, terselip kisah unik mengenai kedisiplinan ekstremnya, termasuk sikap sangat berhati-hati terhadap kuliner lokal saat bertandang ke Indonesia.

1. Trauma Kuliner Lokal

Sebagai atlet elit, Axelsen dikenal sangat protektif terhadap kondisi fisiknya. Pada awal 2020, ia sempat mengutarakan keengganannya untuk sembarangan mencicipi makanan khas Indonesia demi menjaga performa di lapangan.

Bagi Axelsen, sedikit saja gangguan pencernaan bisa menjadi bencana dalam turnamen besar seperti Indonesia Open atau Indonesia Masters.

“Saya tidak berencana untuk mencoba makanan Indonesia. Ketika saya bermain di suatu turnamen, saya harus berhati-hati soal makanan. Saya tak ingin coba-coba," tegas Axelsen kala itu.

Namun, seiring berjalannya waktu, pertahanannya runtuh oleh aroma menggoda kuliner Nusantara. Pada Juni 2024, peraih dua medali emas Olimpiade ini akhirnya mengaku pernah mencicipi nasi goreng dan lontong pecel.

viktor axelsen juara indonesia open 2023 foto pbsi
viktor axelsen juara indonesia open 2023 foto pbsi

"Saya sebenarnya tidak terlalu banyak mencoba makanan lokal di sini karena ketika kompetisi saya selalu tidak punya kesempatan untuk mencobanya," ucap Axelsen dalam wawancara eksklusif bersama MNC Media Group pada 2024 silam.

"Tapi, ada nasi goreng, saya suka memakannya saat ke sini. Lalu ada (rice cake) lontong, saya suka dengan saus kacangnya, tapi itu sedikit pedas," tambahnya.

Menurut Axelsen, kesempatan mencicipi makanan lokal selalu terbatas karena jadwal kompetisi yang sangat padat.

 

