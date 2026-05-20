Valentino Rossi Kirim Doa untuk Alex Marquez yang Kecelakaan Parah di MotoGP Catalunya 2026

MONTMELO – Valentino Rossi menyaksikan langsung bagaimana Alex Marquez mengalami kecelakaan parah di MotoGP Catalunya 2026. Ia lega melihat adik Marc Marquez itu selamat dan mengirim doa terbaik.

Balapan MotoGP Catalunya 2026 di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyol, Minggu 17 Mei malam WIB, penuh drama. Dua kecelakaan hebat mewarnai lomba yang dimenangi Fabio Di Giannantonio tersebut.

1. Tembok Pembatas

Insiden pertama melibatkan Alex Marquez. Rider Gresini Racing itu menabrak motor Pedro Acosta yang berjalan melambat usai alami kendala teknis, di trek lurus jelang tikungan ke-10.

Tabrakan itu membuat Alex Marquez terjatuh di pinggir lintasan. Ia nyaris menghantam tembok pembatas! Motor Ducati Desmosedici GP26 yang dikendarainya pun hancur berkeping-keping.

Rossi, yang hadir di MotoGP Catalunya 2026, mengaku ngeri melihat tabrakan tersebut. Ia bersyukur Alex Marquez tidak menabrak pembatas karena jaraknya begitu dekat dengan pinggir trek.

“Untungnya, semua berjalan baik karena trek lurus itu sangat pendek. Beruntung, Alex Marquez tidak menabrak tembok dalam sudut yang buruk ketika jatuh. Saya berharap dia baik-baik saja,” kata Rossi, dinukil dari Motosan, Rabu (20/5/2026).