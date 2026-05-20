Kata Bos Pertamina Lubricants Usai Di Giannantonio Raih Kemenangan Perdana Berkat Aksi Gila di Catalunya

JAKARTA - Fabio Di Giannantonio meraih kemenangan perdananya bersama Pertamina Enduro VR46 Racing Team di Sirkuit Barcelona, Catalunya. Sementara Franco Morbidelli berhasil bangkit kembali usai finis di posisi ke-10.

1. Kemenangan Perdana Giannantonio

Balapan di Catalunya berlangsung penuh tantangan akibat terjadinya dua kecelakaan. Di Giannantonio memulai balapan dari baris kedua dan menunjukkan ritme yang baik sejak awal lomba.

Meski ritmenya sempat beberapa kali terganggu, pembalap asal Roma, Italia, tersebut tampil dengan determinasi sejak start ketiga dan berhasil melakukan overtake krusial.

Pencapaian ini menjadi kemenangan pertamanya tahun ini bersama Pertamina Enduro VR46 Racing Team dan kemenangan keduanya setelah GP Qatar 2023. Kini Fabio menduduki posisi ketiga pada klasemen sementara dengan 116 poin.

2. Capaian Penting

“Kemenangan Fabio Di Giannantonio di GP Catalunya menjadi pencapaian penting bagi Pertamina Enduro VR46 Racing Team musim ini. Di tengah balapan yang penuh tantangan, Diggia menunjukkan performa dan determinasi yang luar biasa," ujar Direktur Utama PT Pertamina Lubricants, Sigit Pranowo, Rabu (20/5/2026).

Sementara Morbidelli menjalani balapan yang rumit, meski start dari baris depan. Ritmenya juga terganggu akibat dua kali penghentian balapan dan restart ketiga yang kurang maksimal. Franco kemudian finis di posisi ke-12, sebelum naik menjadi posisi ke-10 usai beberapa pembalap menerima penalti. Dengan hasil ini, Morbidelli menduduki posisi ke-15 klasemen dunia dengan total 36 poin.

"Morbidelli juga memperlihatkan semangat juang untuk tetap membawa pulang poin bagi tim. Pertamina Lubricants bangga dapat terus mendukung perjalanan tim di level tertinggi motorsport dunia dan berharap momentum positif ini terus berlanjut pada seri-seri berikutnya,” tuturnya.