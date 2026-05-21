3 Pembalap yang Berpotensi Absen di MotoGP Italia 2026, Nomor 1 Marc Marquez!

Berikut tiga pembalap yang berpotensi absen di MotoGP Italia 2026 termasuk kakak beradik Marquez

MotoGP Italia 2026 akan digelar di Sirkuit Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia e San Piero, pada 29-31 Mei. Ada jeda dua minggu setelah seri Catalunya akhir pekan silam di Montmelo, Spanyol.

Tapi, ada tiga pembalap yang terancam absen dalam balapan di Italia tersebut. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

1. Marc Marquez

Juara dunia MotoGP 2025 ini tengah menjalani pemulihan pasca menjalani dua operasi bedah pada Minggu 10 Mei 2026. Marquez diketahui menderita cedera patah tulang metatarsal usai kecelakaan di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis.

Sebetulnya, pria asal Spanyol ini telah menjadwalkan operasi bedah untuk memperbaiki sekrup yang ditanam pada bahunya, usai GP Catalunya. Tapi, dengan cedera metatarsal itu, tindakan jadi dipercepat.

Pun begitu, Ducati Lenovo lewat manajer tim Davide Tardozzi mengindikasikan Marquez masih mungkin absen di Italia. Mereka tidak mau sang pembalap tergesa-gesa dalam pemulihan.