Kaki Terjepit Motor Bagnaia, Johann Zarco Ungkap Kondisi Terbarunya Usai MotoGP Catalunya 2026

BARCELONA - Selain Alex Marquez yang terlibat kecelakaan horor di MotoGP Catalunya 2026, pembalap LCR Honda Johann Zarco juga kena imbasnya. Rider asal Prancis itu tersangkut di motor Bagnaia sebelum keduanya terpental keras.

Meski kondisinya sempat mengkhawatirkan seluruh paddock, Zarco akhirnya memberikan kabar terbaru langsung dari ranjang rumah sakit melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya.

Crash Fatal Johann Zarco Catalunya 2026 (Foto: X/MotoGP_ESPN)

1. Kronologi Insiden Horor

Insiden pertama terjadi pada lap ke-12 dari total 24 putaran, ketika Pedro Acosta (KTM) mengalami masalah teknis di trek lurus antara Tikungan 9 dan 10, sehingga Alex Marquez yang menguntit dari belakang tak sempat menghindar dan terjadi tabrakan fatal.

Motor Marquez hancur lebur, dan serpihan mesin menghantam Fabio Di Giannantonio yang melaju di belakangnya. Marquez pun langsung dilarikan ke rumah sakit.

Setelah restart diumumkan, drama sesungguhnya baru saja dimulai. Begitu lampu start padam, Zarco langsung terlibat insiden beruntun bersama Luca Marini dan Francesco Bagnaia di Tikungan 1. Diawali oleh Marini yang oleng dan menabrak Zarco, tabrakan beruntun pun tak terhindarkan. Zarco yang terjatuh di lintasan kemudian dilindas motor Bagnaia.

Dalam tayangan ulang, momen paling mengerikan terlihat jelas: kaki kiri Zarco terjepit di sela roda belakang motor Ducati milik Bagnaia. Bagnaia dan Marini dengan sigap berlari menghampiri Zarco untuk meminta bantuan medis. Balapan kembali dihentikan dengan bendera merah untuk kedua kalinya demi memperlancar evakuasi menggunakan ambulans.

2. Unggahan Johann Zarco

Zarco mengunggah video langsung dari ranjang rumah sakit. Mengenakan penyangga leher, pembalap berusia 35 tahun asal Prancis itu tampak tenang dan berusaha menenangkan para penggemarnya.