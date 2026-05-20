Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Lihat Alex Marquez Tergeletak di MotoGP Catalunya 2026, Fabio Quartararo: Saya Merinding!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |02:05 WIB
Lihat Alex Marquez Tergeletak di MotoGP Catalunya 2026, Fabio Quartararo: Saya Merinding!
Fabio Quartararo gemetar lihat Alex Marquez tergeletak di Sirkuit Catalunya. (Foto: Instagram/@fabioquartararo20)
A
A
A

PEMBALAP Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, merinding ketika melihat Alex Marquez (Gresini Racing) tergeletak di Sirkuit Catalunya. Karena itu, ketika balapan kembali diulang, El Diablo -julukan Fabio Quartararo- sangat berat untuk melanjutkan race.

1. Kecelakaan Parah Alex Marquez

Alex Marquez tampil impresif di MotoGP Catalunya 2026. Start dari posisi tiga, adik dari Marc Marquez itu konsisten bersaing di barisan terdepan.

Di lap ke-11, Alex Marquez merepotkan pemimpin balapan, Pedro Acosta (Red Bull KTM). Dalam satu momen, Alex Marquez sudah melewati Pedro Acosta, namun tak lama langsung dilibas sang rekan sekompatriot tersebut.

Alex Marquez mengalami patah tulang leher dan tulang selangka. (Foto: Instagram/@alexmarquez73)
Alex Marquez mengalami patah tulang leher dan tulang selangka. (Foto: Instagram/@alexmarquez73)

Nasib apes dialami Alex Marquez di lap ke-12. Karena gagal menghindari Pedro Acosta yang kuda besinya tiba-tiba melambat, Alex Marquez terpental ke gravel atau sebaran pasir di pinggiran sirkuit.

Akibatnya, Alex Marquez tergeletak di pinggir lintasan, sedangkan motor Ducati-nya terbelah alias hancur lebur. Tim medis MotoGP cepat bergerak dan langsung melarikan Alex Marquez ke rumah sakit.

Setelah pemeriksaan, Alex Marquez mengalami patah tulang leher dan tulang selangka. Operasi pun dijalani Alex Marquez pada Senin 18 Mei 2026 dan rider 30 tahun itu sudah diizinkan pulang.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/38/3219310/ai_ogura_menyesal_senggol_pedro_acosta_di_motogp_catalunya_2026_aiogura79-UIgP_large.jpg
Bikin Pedro Acosta Gagal Finis di MotoGP Catalunya 2026, Ai Ogura: Murni Kebodohan Saya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/38/3219333/alex_marquez_grecini_racing-qrMS_large.jpg
Segini Kecepatan Motor Alex Marquez Saat Kecelakaan Horor di MotoGP Catalunya 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/38/3219331/pedro_acosta_tercepat_di_tes_motogp_catalunya_2026_37pedroacosta-HnLK_large.jpg
Hasil Tes MotoGP Catalunya 2026: Pedro Acosta Tercepat, Jorge Martin Dilarikan ke Rumah Sakit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/38/3219350/ai_ogura-yHea_large.jpg
Senggolan Horor di Tikungan Terakhir MotoGP Catalunya 2026, Ai Ogura Akui Lakukan Aksi Bodoh ke Pedro Acosta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/38/3219320/simak_adu_kisaran_gaji_pembalap_alex_marquez_dengan_marc_marquez_di_motogp_2026-u6UW_large.jpg
Adu Kisaran Gaji Pembalap Alex Marquez dengan Marc Marquez di MotoGP 2026, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/38/3219089/fabio_di_giannantonio_masih_puncaki_klasemen_sementara_motogp_2026_fabiodiggia49-54EB_large.jpg
Klasemen Sementara MotoGP 2026 Setelah 6 Pembalap Kena Hukuman di Catalunya: 2 Aprilia Racing Terancam!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement