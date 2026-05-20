Lihat Alex Marquez Tergeletak di MotoGP Catalunya 2026, Fabio Quartararo: Saya Merinding!

PEMBALAP Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, merinding ketika melihat Alex Marquez (Gresini Racing) tergeletak di Sirkuit Catalunya. Karena itu, ketika balapan kembali diulang, El Diablo -julukan Fabio Quartararo- sangat berat untuk melanjutkan race.

1. Kecelakaan Parah Alex Marquez

Alex Marquez tampil impresif di MotoGP Catalunya 2026. Start dari posisi tiga, adik dari Marc Marquez itu konsisten bersaing di barisan terdepan.

Di lap ke-11, Alex Marquez merepotkan pemimpin balapan, Pedro Acosta (Red Bull KTM). Dalam satu momen, Alex Marquez sudah melewati Pedro Acosta, namun tak lama langsung dilibas sang rekan sekompatriot tersebut.

Alex Marquez mengalami patah tulang leher dan tulang selangka. (Foto: Instagram/@alexmarquez73)

Nasib apes dialami Alex Marquez di lap ke-12. Karena gagal menghindari Pedro Acosta yang kuda besinya tiba-tiba melambat, Alex Marquez terpental ke gravel atau sebaran pasir di pinggiran sirkuit.

Akibatnya, Alex Marquez tergeletak di pinggir lintasan, sedangkan motor Ducati-nya terbelah alias hancur lebur. Tim medis MotoGP cepat bergerak dan langsung melarikan Alex Marquez ke rumah sakit.

Setelah pemeriksaan, Alex Marquez mengalami patah tulang leher dan tulang selangka. Operasi pun dijalani Alex Marquez pada Senin 18 Mei 2026 dan rider 30 tahun itu sudah diizinkan pulang.