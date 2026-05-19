Segini Kecepatan Motor Alex Marquez Saat Kecelakaan Horor di MotoGP Catalunya 2026

PEMBALAP Gresini Racing Alex Marquez mengalami insiden crash horor di MotoGP Catalunya pada Minggu, 17 Mei 2026. Kecelakaan mengerikan itu membuat adik dari Marc Marquez harus dilarikan ke rumah sakit terdekat.

Motornya hancur lebur. Tubuhnya terlempar keras ke tepi lintasan. Lantas, berapa kecepatan Marquez saat insiden horor itu terjadi?

1. Kecepatan Motor Alex Marquez: Lebih dari 200 Km/Jam

Dikutip dari Fox Sports, motor Ducati Desmosedici GP26 milik Alex Marquez diperkirakan melaju dengan kecepatan lebih dari 200 km/jam saat menabrak motor pembalap lainnya yaitu Pedro Acosta dan kemudian menghantam dinding beton pembatas di sisi dalam lintasan.

Insiden Alex Marquez terjadi bukan di titik puncak trek lurus utama, melainkan di lintasan lurus menuju Tikungan 10 — titik di mana motor sudah mulai dalam fase pengereman, namun masih melaju dalam kecepatan sangat tinggi.

Penting untuk dicatat, hingga laporan ini diterbitkan, belum ada data resmi dari sistem telemetri MotoGP yang mengonfirmasi angka kecepatan persis saat momen benturan.

2. Kondisi Terkini Alex Marquez

Gresini Racing merilis pernyataan resmi melalui akun X mereka:

"Update kondisi fisik Alex Marquez: Fraktur marginal C7; evaluasi lebih lanjut akan diselesaikan minggu depan. Fraktur klavikula kanan; akan distabilkan dengan plat. Ia akan menjalani operasi hari ini oleh tim di Rumah Sakit Umum Catalunya."

Alex sendiri memberikan respons yang mengharukan sambil memakai penyangga leher melalui akun Instagram pribadinya, @alexmarquez73:

"Semuanya terkendali!! Malam ini waktunya masuk ruang operasi, tapi aku tidak mungkin berada di tangan yang lebih baik. Terima kasih banyak kepada semua yang sudah khawatir dan atas pesan-pesan kasih sayang yang aku terima."