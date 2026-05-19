Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Segini Kecepatan Motor Alex Marquez Saat Kecelakaan Horor di MotoGP Catalunya 2026

Dian AF , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |18:14 WIB
Segini Kecepatan Motor Alex Marquez Saat Kecelakaan Horor di MotoGP Catalunya 2026
Alex Marquez Grecini Racing (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

PEMBALAP Gresini Racing Alex Marquez mengalami insiden crash horor di MotoGP Catalunya pada Minggu, 17 Mei 2026. Kecelakaan mengerikan itu membuat adik dari Marc Marquez harus dilarikan ke rumah sakit terdekat.

Motornya hancur lebur. Tubuhnya terlempar keras ke tepi lintasan. Lantas, berapa kecepatan Marquez saat insiden horor itu terjadi?

Alex Marquez terpental setelah menabrak Pedro Acosta bikesontnt

1. Kecepatan Motor Alex Marquez: Lebih dari 200 Km/Jam 

Dikutip dari Fox Sports, motor Ducati Desmosedici GP26 milik Alex Marquez diperkirakan melaju dengan kecepatan lebih dari 200 km/jam saat menabrak motor pembalap lainnya yaitu Pedro Acosta dan kemudian menghantam dinding beton pembatas di sisi dalam lintasan. 

Insiden Alex Marquez terjadi bukan di titik puncak trek lurus utama, melainkan di lintasan lurus menuju Tikungan 10 — titik di mana motor sudah mulai dalam fase pengereman, namun masih melaju dalam kecepatan sangat tinggi. 

Penting untuk dicatat, hingga laporan ini diterbitkan, belum ada data resmi dari sistem telemetri MotoGP yang mengonfirmasi angka kecepatan persis saat momen benturan. 

2. Kondisi Terkini Alex Marquez

Gresini Racing merilis pernyataan resmi melalui akun X mereka:

"Update kondisi fisik Alex Marquez: Fraktur marginal C7; evaluasi lebih lanjut akan diselesaikan minggu depan. Fraktur klavikula kanan; akan distabilkan dengan plat. Ia akan menjalani operasi hari ini oleh tim di Rumah Sakit Umum Catalunya."

Alex sendiri memberikan respons yang mengharukan sambil memakai penyangga leher melalui akun Instagram pribadinya, @alexmarquez73:

"Semuanya terkendali!! Malam ini waktunya masuk ruang operasi, tapi aku tidak mungkin berada di tangan yang lebih baik. Terima kasih banyak kepada semua yang sudah khawatir dan atas pesan-pesan kasih sayang yang aku terima."

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/38/3219331/pedro_acosta_tercepat_di_tes_motogp_catalunya_2026_37pedroacosta-HnLK_large.jpg
Hasil Tes MotoGP Catalunya 2026: Pedro Acosta Tercepat, Jorge Martin Dilarikan ke Rumah Sakit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/38/3219350/ai_ogura-yHea_large.jpg
Senggolan Horor di Tikungan Terakhir MotoGP Catalunya 2026, Ai Ogura Akui Lakukan Aksi Bodoh ke Pedro Acosta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/38/3219320/simak_adu_kisaran_gaji_pembalap_alex_marquez_dengan_marc_marquez_di_motogp_2026-u6UW_large.jpg
Adu Kisaran Gaji Pembalap Alex Marquez dengan Marc Marquez di MotoGP 2026, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/38/3219089/fabio_di_giannantonio_masih_puncaki_klasemen_sementara_motogp_2026_fabiodiggia49-54EB_large.jpg
Klasemen Sementara MotoGP 2026 Setelah 6 Pembalap Kena Hukuman di Catalunya: 2 Aprilia Racing Terancam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/38/3219070/joan_mir_gagal_podium_di_motogp_catalunya_2026_joanmir36official-Cfv0_large.jpg
Kisah Pilu Joan Mir, Turun 11 Posisi hingga Gagal Podium di MotoGP Catalunya 2026 karena Langgar Tekanan Ban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/38/3219217/hakim_danish_di_motogp_catalunya_2026-r2Ou_large.jpg
Penyebab Pembalap Hakim Danish Tidak Puas Meski Finis di Depan Veda Ega Pratama di MotoGP Catalunya 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement