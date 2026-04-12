HOME SPORTS MOTOGP

Legenda MotoGP Tak Sabar Lihat Duet Marc Marquez-Pedro Acosta di Ducati Lenovo

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 12 April 2026 |20:21 WIB
Legenda MotoGP Tak Sabar Lihat Duet Marc Marquez-Pedro Acosta di Ducati Lenovo
Duet Marc Marquez dengan Pedro Acosta salah satu yang layak untuk dinantikan (Foto: Facebook/MotoGP)
LEGENDA MotoGP, Mick Doohan, tidak sabar menantikan duet Marc Marquez dengan Pedro Acosta di tim Ducati Lenovo. Menurutnya, pasangan senior-junior itu bakal membuat MotoGP 2027 kian seru.

Rumor transfer pembalap MotoGP bergerak cepat menjelang musim 2027. Bagaimana tidak, akan ada sejumlah perubahan regulasi yang mempengaruhi motor dan tim secara langsung.

Marc Marquez vs Pedro Acosta di MotoGP Thailand 2026 (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)

Diketahui, MotoGP 2027 akan menerapkan bahan bakar berkelanjutan serta penurunan kapasitas mesin menjadi 850cc. Para pembalap tentu harus memilih tim terbaik jika ingin tetap bersaing.

1. Tidak Peduli

Doohan angkat bicara soal rumor Marquez akan mendapatkan rekan baru di tim pabrikan Ducati. Lima kali juara MotoGP itu menilai, The Baby Alien sejatinya tidak peduli siapapun rekannya.

"Belum ada pengumuman resmi, dan saya tidak bisa mengomentari rumor, tetapi saya dapat mengatakan, sebagai seorang pembalap, baik di era saya maupun era Marc Marquez, Marc fokus pada dirinya sendiri,” kata Doohan dilansir dari Crash, Minggu (12/4/2026).

Mantan pembalap asal Australia itu yakin Marquez akan fokus pada dirinya sendiri untuk merebut kemenangan. Saat ini, pria berusia 33 tahun itu masih berduet dengan Francesco Bagnaia.

Namun, sang rekan setim dirumorkan akan merapat ke Aprilia Racing pada musim 2027. Kekosongan yang ditinggalkan Bagnaia menimbulkan tanda tanya. Tetapi, rumor Pedro Acosta untuk merapat semakin kencang.

 

