Klasemen Sementara Rookie Moto3 2026: Veda Ega Pratama Masih di Puncak!

Veda Ega Pratama tempati posisi teratas di klasemen sementara rookie of the year Moto3 2026. (Foto: Instagram/@veda_54)

KLASEMEN sementara rookie Moto3 2026 akan diulas Okezone. Moto3 2026 sudah menggelar enam race. Terbaru atau seri keenam Moto3 2026 digelar di Sirkuit Catalunya pada Minggu, 17 Mei 2026 malam WIB.

Hasilnya, Maximo Quiles keluar sebagai pemenang, diikuti Alvaro Carpe dan David Munoz di posisi kedua dan ketiga. Dari delapan rider rookie atau pembalap pendatang baru di Moto3 2026, Brian Uriarte berstatus new comer terbaik di Moto3 Catalunya 2026.

Pembalap asal Spanyol itu finis di posisi empat, mengungguli juara Moto3 Thailand 2026, David Almansa, yang finis di posisi lima. Bagaimana dengan Veda Ega Pratama?

Pembalap Indonesia yang memperkuat Honda Team Asia itu finis di delapan dan berhak mendapatkan delapan poin tambahan. Tambahan delapan poin membuat Veda Ega Pratama masih memuncaki klasemen sementara rookie Moto3 2026.

1. Veda Ega Pratama Koleksi 58 Angka

Veda Ega Pratama saat ini menempati puncak klasemen sementara rookie Moto3 2026 dengan 58 angka. Ia unggul 16 angka atas Brian Uriarte di posisi dua.

Bicara rivalitas dengan Brian Uriarte, ini bukan yang pertama bagi Veda Ega Pratama. Musim lalu, kedua pembalap bersaing sengit di ajang Red Bull Rookies Cup 2025. Hasilnya, Brian Uriarte keluar sebagai juara ajang tersebut, sedangkan Veda Ega Pratama menempati posisi dua.