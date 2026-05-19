Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Klasemen Sementara Rookie Moto3 2026: Veda Ega Pratama Masih di Puncak!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |02:05 WIB
Klasemen Sementara Rookie Moto3 2026: Veda Ega Pratama Masih di Puncak!
Veda Ega Pratama tempati posisi teratas di klasemen sementara rookie of the year Moto3 2026. (Foto: Instagram/@veda_54)
A
A
A

KLASEMEN sementara rookie Moto3 2026 akan diulas Okezone. Moto3 2026 sudah menggelar enam race. Terbaru atau seri keenam Moto3 2026 digelar di Sirkuit Catalunya pada Minggu, 17 Mei 2026 malam WIB.

Hasilnya, Maximo Quiles keluar sebagai pemenang, diikuti Alvaro Carpe dan David Munoz di posisi kedua dan ketiga. Dari delapan rider rookie atau pembalap pendatang baru di Moto3 2026, Brian Uriarte berstatus new comer terbaik di Moto3 Catalunya 2026.

Veda Ega Pratama puncaki klasemen sementara rookie Moto3 2026. (Foto: Instagram/veda_54)
Veda Ega Pratama puncaki klasemen sementara rookie Moto3 2026. (Foto: Instagram/veda_54)

Pembalap asal Spanyol itu finis di posisi empat, mengungguli juara Moto3 Thailand 2026, David Almansa, yang finis di posisi lima. Bagaimana dengan Veda Ega Pratama?

Pembalap Indonesia yang memperkuat Honda Team Asia itu finis di delapan dan berhak mendapatkan delapan poin tambahan. Tambahan delapan poin membuat Veda Ega Pratama masih memuncaki klasemen sementara rookie Moto3 2026.

1. Veda Ega Pratama Koleksi 58 Angka

Veda Ega Pratama saat ini menempati puncak klasemen sementara rookie Moto3 2026 dengan 58 angka. Ia unggul 16 angka atas Brian Uriarte di posisi dua.

Bicara rivalitas dengan Brian Uriarte, ini bukan yang pertama bagi Veda Ega Pratama. Musim lalu, kedua pembalap bersaing sengit di ajang Red Bull Rookies Cup 2025. Hasilnya, Brian Uriarte keluar sebagai juara ajang tersebut, sedangkan Veda Ega Pratama menempati posisi dua.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/38/3219132/veda_ega_pratama_bisa_ikuti_jejak_valentino_rossi_demi_juara_moto3_veda54-hZR0_large.jpg
Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Ikuti Jejak Valentino Rossi demi Juara Moto3?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/38/3219131/veda_ega_pratama-ty7f_large.jpg
Adu Kisaran Gaji Pembalap Muda Veda Ega Pratama dengan Hakim Danish di Moto3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/38/3218988/klasemen_sementara_moto3_2026_kelar_moto3_catalunya_2026_hondateamasia-0WXL_large.jpg
Klasemen Sementara Moto3 2026 Kelar Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/38/3218985/veda_ega_pratama_mendapatkan_hasil_luar_biasa_di_moto3_catalunya_2026_hondateamasia-1RwX_large.jpg
Hasil Race Moto3 Catalunya 2026: Melesat 13 Posisi, Veda Ega Pratama Finis Ke-8!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/38/3218859/veda_ega_pratama_hanya_bisa_start_dari_posisi_21_di_moto3_catalunya_2026-yHEs_large.jpg
Hasil Kualifikasi Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Start Posisi 21
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/38/3218620/veda_ega_pratama-bQTJ_large.jpg
Hasil Latihan Bebas 1 Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Gagal Tembus 10 Besar
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement