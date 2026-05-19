5 Pembalap Kena Hukuman Penalti 16 Detik, Francesco Bagnaia Naik Podium di MotoGP Catalunya 2026!

PEMBALAP Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, berhak naik podium di MotoGP Catalunya 2026. Rider asal Italia itu berhak naik dua posisi dari peringkat lima ke posisi tiga MotoGP Catalunya 2026 karena dua rider di atasnya terkena hukuman penalti.

1. Ada 5 Pembalap Kena Hukuman Penalti 16 Detik

Tercatat ada 5 pembalap yang terkena hukuman penalti 16 detik kelar race MotoGP Catalunya 2026 pada Minggu, 17 Mei 2026. Sebanyak lima pembalap yang terkena hukuman adalah Joan Mir (Honda HRC Castrol), Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team), Jack Miller (Pramac Yamaha), Toprak Razgatlioglu (Pramac Yamaha) dan Alex Rins (Monster Yamaha).

Joan Mir gagal podium di MotoGP Catalunya 2026 karena turun 11 posisi. (Foto: Instagram/@joanmir36official)

Penalti mereka terima karena melanggar tekanan angin pada ban. Akibatnya, Joan Mir turun 11 posisi dari peringkat dua ke 13. Selanjutnya ada Alex Rins yang turun dari posisi 11 ke 14.

Raul Fernandez turun satu peringkat dari tangga 16 ke 17. Penurunan satu posisi juga dialami Toprak dari peringkat 15 ke 16. Bagaimana dengan Jack Miller? Efek hukuman tersebut, eks rider Ducati ini turun dari peringkat 14 ke 15.

2. Ai Ogura Juga Kena Hukuman

Pembalap Trackhouse, Ai Ogura, yang finis di posisi empat juga terkena hukuman. Karena terlihat menyenggol Pedro Acosta (Red Bull KTM) hingga terjatuh di tikungan terakhir, Ai Ogura terkena penalti tiga detik dan turun dari peringkat empat ke sembilan.

Menurunnya peringkat Joan Mir dan Ai Ogura menguntungkan Francesco Bagnaia. Rider asal Italia ini naik dua peringkat dari posisi lima ke tiga MotoGP Catalunya 2026.