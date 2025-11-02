Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Gantikan Marc Marquez, Nicolo Bulega Bicara Targetnya di 2 Seri Terakhir MotoGP 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 02 November 2025 |02:37 WIB
Gantikan Marc Marquez, Nicolo Bulega Bicara Targetnya di 2 Seri Terakhir MotoGP 2025
Nicolo Bulega akan menggantikan Marc Marquez di dua seri terakhir MotoGP 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)
DUCATI Lenovo resmi mengumumkan Nicolo Bulega akan menggantikan Marc Marquez di dua seri terakhir MotoGP 2025. Pembalap tim Aruba Racing.it Ducati di World Superbike itu lalu bicara soal targetnya.

Marquez dipastikan absen hingga akhir musim MotoGP 2025. Sang juara dunia menderita cedera bahu usai kecelakaan di MotoGP Mandalika 2025 pada awal Oktober silam.

1. Michele Pirro

Marc Marquez mengabarkan kondisi usai MotoGP Mandalika 2025 (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

Ducati lalu menunjuk test rider Michele Pirro sebagai pengganti di MotoGP Australia dan Malaysia 2025. Kemudian, mereka menugaskan Bulega untuk menemani Francesco Bagnaia di dua seri ke depan yakni MotoGP Portugal 2025 dan MotoGP Valencia 2025.

Pembalap berkebangsaan Italia itu jelas bangga ditunjuk untuk dua seri tersisa. Menariknya lagi, ini akan jadi debut resmi Bulega di ajang MotoGP setelah gagal promosi dari Moto2.

“Saya sangat senang bisa mengakhiri musim (balap) ini dengan kejutan di menit-menit akhir seperti ini. Debut di MotoGP adalah impian saya sejak kecil,” aku Bulega, mengutip dari Crash, Minggu (2/11/2025).

Kepercayaan tersebut diberikan Ducati berkat kiprah sang pembalap. Bulega mampu menjadi runner up WSBK 2025 dan hanya kalah dari sang juara dunia Toprak Razgatlioglu di seri terakhir.

 

