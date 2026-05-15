7 Fakta Pebulutangkis Supercantik Keturunan Indonesia Lianne Tan, Nomor 1 Punya Hubungan Asmara dengan Eks Pelatnas PBSI

SEDERET fakta unik dan menarik terkait atlet bulu tangkis cantik asal Belgia keturunan Indonesia akan diulas lengkap Okezone. Ya, nama atlet cantik satu ini sudah tidak asing di telinga penggemar bulu tangkis Indonesia.

1. Menjalin Kisah Asmara dengan Mantan Pelatnas

Salah satu fakta yang paling menarik perhatian publik adalah kisah asmaranya. Lianne Tan dilatih oleh Indra Bagus Ade Chandra, mantan pebulutangkis Indonesia yang kini menjadi pelatih tim bulu tangkis Belgia.

Di balik penampilan gemilang Lianne di lapangan, terdapat peran besar sang pelatih yang juga menjadi pasangan hidupnya, yakni Indra Bagus Ade Chandra. Ia merupakan mantan pebulu tangkis tunggal putra Pelatnas PBSI pada era pertengahan 2000-an.

Lianne Tan dan Indra Bagus Ade Chandra

Kedekatan yang awalnya terjalin dalam hubungan pelatih dan atlet berkembang menjadi benih-benih cinta, hingga akhirnya keduanya resmi mengikat janji pernikahan.

2. Lahir di Belgia, Berdarah Indonesia

Lianne Tan lahir di Bilzen, Belgia, pada 20 November 1990. Darah Indonesia mengalir dari sang ayah, Henk Tan, seorang WNI keturunan Tionghoa yang datang ke Belgia untuk menempuh studi kedokteran gigi. Ibunya, Maria Meyers, asli warga Belgia.

3. Indonesia adalah Rumah Kedua

Meski lahir dan besar di Belgia, Lianne dan kakaknya, Yuhan, kerap menghabiskan masa kecil mereka berlibur ke Indonesia untuk mengunjungi keluarga dari sang ayah sekaligus berlatih bulu tangkis. Menurut Lianne, Indonesia adalah rumah kedua baginya dan sang kakak, dan keduanya belajar banyak tentang bulu tangkis dari Indonesia.