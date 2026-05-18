HOME SPORTS MOTOGP

Fabio Di Giannantonio Cerita Penyebab Alex Marquez Tabrak Pedro Acosta di MotoGP Catalunya 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |00:05 WIB
Fabio Di Giannantonio Cerita Penyebab Alex Marquez Tabrak Pedro Acosta di MotoGP Catalunya 2026
Alex Marquez keluar lintasan setelah menabrak motor Pedro Acosta. (Foto: X/@MotoGP)
PEMBALAP Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, menceritakan momen Alex Marquez (Gresini Racing) menabrak Pedro Acosta (Red Bull KTM), hingga race MotoGP Catalunya 2026 sempat dihentikan. Ia menilai motor Pedro Acosta sempat mengalami masalah hingga Alex Marquez yang tepat berada di belakangnya menabrak rider asal Spanyol tersebut.

1. Alex Marquez Tabrak Pedro Acosta

Ketika balapan dimulai, Pedro Acosta langsung ngacir menempati posisi teratas. Ia sempat turun ke posisi dua dari lap ke-5 hingga 8 setelah dilewati pembalap Trackhouse MotoGP, Raul Fernandez.

Alex Marquez terpental setelah menabrak Pedro Acosta. (Foto: X@bikesontnt)
Alex Marquez terpental setelah menabrak Pedro Acosta. (Foto: X@bikesontnt)

Namun, menginjak lap ke-8, Pedro Acosta kembali memimpin balapan dan berpeluang memenangkan race menegangkan ini. Memasuki lap ke-11, Pedro Acosta mulai dipepet Alex Marquez.

Puncaknya terjadi di lap ke-12. Setelah melewati tikungan ke-9, tiba-tiba motor Pedro Acosta melambat. Alex Marquez yang tepat berada di belakang Pedro Acosta gagal menghindar.

Alhasil, Alex Marquez sempat membentur motor Pedro Acosta dan langsung terpental ke pinggir lintasan alias gravel. Alex Marquez pun terjatuh dan motor Ducati miliknya hancur lebur.

Bagaimana dengan Pedro Acosta? Untungnya, Pedro Acosta sama sekali tidak mengalami cedera. Akibat kecelakaan ini, Alex Marquez dilarikan ke rumah sakit dan balapan dihentikan sementara.

 

