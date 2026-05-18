Alami Patah Tulang Usai Kecelakaan Mengerikan di MotoGP Catalunya 2026, Begini Kondisi Alex Marquez

BARCELONA – Pembalap Tim Gresini Racing, Alex Marquez, mengalami kecelakaan mengerikan dalam gelaran MotoGP Catalunya 2026 yang berlangsung di Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanyol, pada Minggu 17 Mei 2026. Insiden horor di lintasan tersebut memaksa sang pembalap untuk segera masuk ke ruang operasi guna menangani cedera yang dialaminya.

1. Kondisi Medis Terbaru

Kecelakaan itu terjadi di tikungan 10 lap ke-12 saat Alex Marquez menabrak Acosta dengan kecepatan tinggi. Motor Alex Marquez hancur, tetapi pembalap asal Spanyol tersebut masih sadar.

Kabarnya kecelakaan tersebut membuat Alex Marquez mengalami patah tulang selangka kanan yang akan dioperasi Minggu malam waktu setempat atau Senin (18/5/2026) pagi WIB. Sementara itu, patah tulang marginal pada vertebra C7 akan dievaluasi dalam beberapa hari mendatang.

Alex mengatakan kondisi cukup stabil setelah mengalami kecelakaan tersebut. Dia pun akan bersiap segera menjalani operasi di salah satu rumah sakit di Catalunya.

Alex Marquez terpental setelah menabrak Pedro Acosta

2. Pesan dari Ruang Perawatan

"Semuanya terkendali!! Saya akan menjalani operasi malam ini, tetapi saya berada di tangan yang tepat," tulis Alex Marquez di laman Instagram pribadinya, Senin (18/5/2026).