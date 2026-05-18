Leo/Daniel Beberkan Kunci Rahasia Kalahkan Jagoan India di Final Thailand Open 2026

BANGKOK – Pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, sukses berdiri di podium tertinggi turnamen Thailand Open 2026. Keberhasilan ini dipastikan setelah mereka menyudahi perlawanan sengit wakil India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty, lewat kemenangan dua gim langsung 21-12 dan 25-23.

1. Kunci Kemenangan

Pertemuan kedua pasangan itu dalam laga final turnamen berlabel BWF World Tour Super 500. Laga tersebut berlangsung di Nimibutr Stadium, Bangkok, Minggu (17/5/2026) siang WIB.

Daniel Marthin mengatakan sangat senang dapat membawa gelar juara ke tanah air. Menurutnya, keberhasilan tidak terlepas dari dukungan luar biasa dari seluruh elemen Tim Indonesia.

"Puji Tuhan kami bersyukur bisa juara di sini. Ini juga berkat support dan dukungan teman-teman terdekat kami dan juga orang-orang terdekat kami. Pelatih, dokter, fisioterapis, semuanya yang sudah membantu kami dan mendoakan, terima kasih," kata Daniel dalam keterangannya, dikutip Senin (18/5/2026).

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin tampil di Thailand Open 2026 (Foto: X/@INABadminton)

"Dan juga untuk Leo, saya terima kasih sudah mau jadi partner saya lagi dan bisa berjuang sama-sama," tambahnya.

Daniel mengakui bahwa tidak mudah mengalahkan Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty. Namun, dia dan Leo dapat lebih percaya diri untuk menampilkan performa terbaiknya sepanjang gim.