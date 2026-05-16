Komentar Leo/Daniel Usai Susah Payah Rebut Tiket Semifinal Thailand Open 2026

BANGKOK – Pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, sukses melangkah ke babak semifinal Thailand Open 2026. Tiket empat besar tersebut berhasil mereka amankan setelah melalui perjuangan sengit demi menundukkan wakil tuan rumah, Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul, dua gim langsung dengan skor 21-16 dan 21-15.

Pertemuan kedua pasangan terjadi dalam babak perempatfinal Thailand Open 2026. Laga tersebut berlangsung di Nimibutr Arena, Bangkok, Jumat 15 Mei 2026.

Daniel Marthin mengatakan sangat senang dapat melaju ke babak semifinal untuk menjaga kans berprestasi dalam Thailand Open 2026. Dia mengakui bahwa butuh kerja keras untuk mengalahkan Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin tampil di Thailand Open 2026 (Foto: X/@INABadminton)

1. Kunci Kemenangan

"Puji Tuhan bersyukur, lawan tuan rumah tidak mudah hanya kami bisa mengontrol dari awal permainan. Memang setelah interval gim pertama kami sempat agak lengah jadi hilang banyak poin tapi setelah itu kami bisa perbaiki," kata Daniel dalam keterangannya, dikutip Jumat (15/5/2026).

"Mereka juga mengubah pola dan kami kurang siap antisipasinya. Di akhir-akhir kami komunikasi untuk jagain polanya," tambahnya.