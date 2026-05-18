Adu Kisaran Gaji Pembalap Muda Veda Ega Pratama dengan Hakim Danish di Moto3

PANGGUNG kejuaraan Moto3 2026 tidak hanya menyajikan persaingan adu kecepatan di atas sirkuit, melainkan juga menyoroti sisi finansial para pembalap muda yang bertarung di kelas entry-level ini. Dua talenta terbaik dari Asia Tenggara, Veda Ega Pratama asal Indonesia dan Hakim Danish dari Malaysia, menjadi buah bibir setelah keduanya sukses menembus jajaran tim elite dunia melalui jalur yang terbilang istimewa.

1. Hakim Danish vs Veda Ega Pratama

Berbeda dengan mayoritas pembalap Asia terdahulu yang kerap kali harus menyetorkan dana besar alias menjadi pay rider demi mendapatkan kursi, Hakim Danish Ramli resmi mencetak sejarah baru. Pembalap berusia 18 tahun asal Terengganu ini mendapatkan kontrak profesional murni dari MSi Racing Team untuk musim penuh 2026.

Menurut Pengurus Pasukan SIC Racing, Zulfahmi Khairuddin, Hakim Danish akan menerima gaji pokok serta bonus langsung dari tim barunya tanpa perlu dibebani komitmen finansial yang tinggi untuk menyewa motor yang ditinggalkan Angel Piqueras tersebut.

Sementara itu, status nilai kontrak Veda Ega Pratama bersama Honda Team Asia sejauh ini masih disimpan rapat tanpa adanya rincian resmi yang diumumkan ke publik.

Kendati demikian, melihat rekam jejak prestisius Veda yang dipromosikan lewat jalur emas Asia Talent Cup dan Red Bull Rookies Cup, pembalap kelahiran Gunungkidul ini diprediksi kuat menerima Team-funded Contract (Kontrak Standar Tim) dari pabrikan Honda.

Dalam skema industri balap, kontrak jenis ini membebaskan pembalap dari status pay rider karena seluruh biaya operasional dipikul langsung oleh tim pabrikan.