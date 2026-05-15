Perjalanan Karier dan Prestasi Gregoria Mariska hingga Putuskan Mundur dari Pelatnas PBSI

GREGORIA Mariska putuskan mundur dari Pelatnas PBSI. Ya, pebulutangkis tunggal putri kebanggaan Tanah Air, hari ini resmi mengundurkan diri dari Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) PBSI.

Kabar mengejutkan itu diumumkan secara resmi pada Jumat, 15 Mei 2026, menandai berakhirnya era Gregoria di Pelatnas Cipayung setelah kurang lebih 12 tahun menjadi bagian dari skuad nasional Indonesia.

1. Awal Perjalanan Jorji

Gregoria Mariska Tunjung, akrab disapa Jorji, lahir di Wonogiri, Jawa Tengah, pada 11 Agustus 1999. Sejak kecil ia sangat menyukai bulu tangkis dan mengidolakan Taufik Hidayat. Bakatnya dikenali sejak dini oleh sang ayah, hingga ia memutuskan serius mendalami bulu tangkis setelah sebelumnya sempat belajar karate.

Karier bulu tangkis Gregoria dimulai ketika bergabung dengan PB Mutiara Cardinal, Bandung, sebelum akhirnya masuk ke Pelatnas Cipayung pada tahun 2013.

2. Prestasi Junior yang Memukau

Nama Gregoria pertama kali mencuri perhatian di level junior. Pada SEA Games 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia, Gregoria berhasil meraih medali perunggu untuk Indonesia. Setahun sebelumnya, ia juga meraih medali perak di Kejuaraan Asia Junior 2016 di Bangkok, Thailand.

Prestasi Gregoria semakin moncer ketika ia mencetak sejarah sebagai juara tunggal putri di Kejuaraan Dunia Junior BWF 2017 yang berlangsung di Yogyakarta, pencapaian yang belum pernah diraih Indonesia sejak Kristin Yunita menjuarai BWF 1992 di Jakarta.