Segini Hadiah yang Diterima Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin Usai Juara Thailand Open 2026

BANGKOK – Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, berhasil memutus dahaga prestasi bulu tangkis Tanah Air dengan merengkuh gelar juara Thailand Open 2026. Keberhasilan ini dipastikan setelah Leo/Daniel tersebut menumbangkan unggulan pertama asal India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty, dalam laga final yang berlangsung di Nimibutr Stadium, Bangkok, Minggu 17 Mei 2026 siang WIB.

1. Nominal Fantastis

Berkat kemenangan dua gim langsung dengan skor 21-12 dan 25-23, Leo/Daniel tidak hanya berhak membawa pulang trofi prestisius turnamen berlevel BWF World Tour Super 500 ini. Skuad berjuluk The Babies tersebut juga mengantongi hadiah uang tunai yang sangat besar.

Leo/Daniel tepatnya sukses mengamankan bonus senilai 39.500 dollar Amerika Serikat, atau jika dikonversikan setara dengan Rp 697,1 juta. Secara keseluruhan, panitia Thailand Open 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500.000 dollar AS (Rp 8,8 miliar).

Berdasarkan regulasi turnamen, nominal yang diterima sektor ganda memang sedikit lebih tinggi dibandingkan sektor tunggal putra dan putri yang membawa pulang 37.500 dollar AS (Rp 660,4 juta). Kemenangan finansial dan podium tertinggi ini menjadi angin segar bagi skuad Merah Putih, terlebih setelah rentetan hasil minor di panggung internasional belakangan ini.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. (Foto: PBSI)

2. Kunci Kemenangan

Lebih dari sekadar nominal hadiah, trofi ini bermakna sangat mendalam bagi Leo Rolly Carnando yang sempat terpuruk akibat kegagalan bersejarah tim beregu putra Indonesia di fase grup Piala Thomas 2026. Leo pun menegaskan gelar ini harus menjadi pelecut motivasi menyambut ajang olahraga terbesar di dunia yang sudah di depan mata.