Segini Kisaran Gaji Pevoli Megawati Hangestri di Klub Hyundai Hillstate Jelang Liga Voli Korea Selatan 2026-2027

PETUALANGAN baru siap dijalani bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Setelah mengukir kenangan manis bersama Daejeon JungKwanJang Red Sparks, pemain yang dijuluki Megatron ini resmi berlabuh ke raksasa Korea Selatan lainnya, Hyundai Hillstate, untuk musim kompetisi 2026-2027.

Kepindahan ini sekaligus mempertegas posisi Megawati sebagai salah satu pemain asing Asia paling diperhitungkan di Negeri Ginseng. Bergabungnya Megawati ke klub asal Suwon tersebut diumumkan secara resmi pada Senin 11 Mei 2026.

Keputusan ini diambil Hillstate guna memperkuat daya gedor di posisi opposite, melengkapi slot pemain asing setelah sebelumnya mengamankan tanda tangan Jordan Wilson dari Amerika Serikat.

1. Lonjakan Pendapatan Fantastis

Memasuki tahun ketiganya berkarier di V-League, nilai kontrak Megawati mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Berdasarkan regulasi terbaru Federasi Bola Voli Korea (KOVO), pemain kuota Asia yang telah memasuki tahun kedua atau lebih berhak mendapatkan kenaikan plafon gaji.

Hal inilah yang membuat Megawati kini mengantongi pendapatan di kisaran 170.000 hingga 180.000 USD (Rp2,7 miliar hingga Rp2,9 miliar) per tahun.

Megawati Hangestri resmi gabung Hyundai Hillstate (Foto: Instagram/@hdecvolleyballteam)

Grafik pendapatan pemain asal Jember ini terus meroket sejak debutnya. Pada musim pertama (2023-2024), ia menerima 100.000 USD, yang kemudian naik menjadi 150.000 USD di musim kedua.

Kini, dengan status pemain berpengalaman yang telah membuktikan kapasitasnya membawa tim hingga ke partai final, Megawati berhak atas bayaran maksimal sesuai aturan salary cap pemain Asia di Liga Korea.