Gabung Tim Kuat, Megawati Hangestri Bertekad Bawa Hyundai Hillstate Juara Liga Voli Korea 2026-2027!

SUWON – Megawati Hangestri Pertiwi resmi bergabung dengan Hyundai Hillstate untuk Liga Voli Korea Selatan 2026-2027. Pemain Timnas Voli Putri Indonesia itu bertekad mengerahkan segenap kemampuan untuk merebut gelar juara.

Kedatangan Mega diumumkan langsung oleh Hillstate lewat akun media sosial Instagram @hdecvolleyballteam, Senin 11 Mei 2026 siang WIB. Ini adalah kali keduanya berkarier di Korea Selatan setelah membela Daejeon JungKwanJang Red Sparks pada 2023-2025.

1. Modal Apik

Megawati datang dengan modal apik sebagai juara Proliga 2026 bersama Jakarta Pertamina Enduro. Pengalamannya bermain di Red Sparks juga cukup berharga buat Hillstate.

Pemain berjuluk Megatron itu mengaku merasa terhormat bisa bergabung dengan klub berkostum kuning tersebut. Ia siap membawa Hyundai Hillstate kembali ke tangga juara.

“Merupakan sebuah kehormatan untuk bermain untuk tim yang punya sejarah kuat seperti Hyundai Hillstate,” kata Megawati, dikutip dari media Korea Selatan, Daum, Rabu (13/5/2026).

“Saya kembali ke V-League (Liga Voli Korea Selatan) setelah waktu yang lama. Saya akan membantu tim ini menjadi juara dengan performa yang lebih dewasa,” tutupnya.