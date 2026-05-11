HOME SPORTS SPORT LAIN

GOH Legends Diprediksi Jadi Game Terfavorit di Genre RPG

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |00:05 WIB
Warren Tanoesoedibjo (tengah) optimis GOH Legends jadi Game Terfavorit di Genre RPG. (Foto: Ari Sandita/Okezone)
GAME The God of Highschool Legends atau GOH Legends resmi diluncurkan pada Minggu 10 Mei 2026 di Mall of Indonesia (MOI), Jakarta. Game yang diangkat dari webtoon populer itu diyakini bisa menjadi salah satu game terfavorit di genre Role Playing Game (RPG)

"Kami optimis game ini dapat menjangkau lebih banyak pemain dan menjadi salah satu mobile game RPG terfavorit di Indonesia," kata Game Director MNC Games, Warren Tanoesoedibjo, usai lauching GOH Legends, Minggu 10 Mei 2026.

Momen peluncuran GOH Legends. (Foto: Ari Sandita/Okezone)

1. Bangun Komunitas Gamers

Menurut Warren, game hasil kolaborasi MNC Games (Games+) dengan ITOXI diharapkan tidak hanya menjadi game yang sukses secara komersial belaka. Namun, bisa membangun komunitas para gamers yang aktif dan loyal di Indonesia.

"Kami berharap GOH Legends tidak hanya menjadi game yang sukses secara komersial, tapi juga bisa membangun komunitas pemain yang aktif dan loyal di Indonesia dengan dukungan dari keluarga media dan digital army yang lebih luas," tutur Warren.

2. Punya Pengalaman Game Terbaik

Ia menambahkan, game yang dikembangkan ITOXI, studio game terkemuka asal Korea Selatan dan diterbitkan MNC Games (Games+) di Indonesia ini dipastikan akan punya pengalaman game terbaik ke depan. Game tersebut mulai bisa diunduh lewat toko aplikasi atau game yang tersedia di smartphone.

"Pesan dan harapan saya agar para penggemar setelah pemain menikmati game kami GOH Legends, kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan pengalaman bermain gamenya yang terbaik," tuutp Warren.

(Ramdani Bur)

Sports Okezone menyajikan informasi terbaru seputar dunia olahraga dengan akurat, cepat, dan terpercaya.

