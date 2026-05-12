Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

PSSI Dukung Kehadiran WOSPAC Barcelona di Indonesia: Demi Kemajuan Sepakbola Tanah Air!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |10:09 WIB
PSSI Dukung Kehadiran WOSPAC Barcelona di Indonesia: Demi Kemajuan Sepakbola Tanah Air!
PSSI terbantu dengan kehadiran WOSPAC Barcelona di Indonesia. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
A
A
A

PSSI mendukung program pengembangan pemain usia dini yang diinisiasi World Sport Academy atau WOSPAC Barcelona. Program itu membuka kesempatan bagi talenta muda Indonesia untuk mendapatkan pengalaman sepakbola di Barcelona, Spanyol.

1. PSSI Butuh Bantuan untuk Pembinaan Sepakbola Nasional

Dukungan itu disampaikan Komite Usia Dini PSSI sekaligus Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga, dalam konferensi pers peluncuran kantor representatif WOSPAC Barcelona di Cilandak, Jakarta pada Senin 11 Mei 2026. Menurutnya, pembinaan sepakbola nasional membutuhkan keterlibatan banyak pihak di luar federasi.

WOSPAC Barcelona akan bantu pengembangan sepakbola usia dini di Indonesia. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
WOSPAC Barcelona akan bantu pengembangan sepakbola usia dini di Indonesia. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

“Pembinaan sepakbola di Indonesia tidak mungkin hanya dilakukan oleh Federasi, keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama kemajuan sepakbola,” kata Arya Sinulingga kepada awak media, termasuk Okezone di Cilandak, Jakarta pada Senin (11/5/2026).

Ia menilai kehadiran program internasional seperti WOSPAC Barcelona dapat membuka akses pembinaan dan pendidikan yang lebih luas bagi pemain muda Indonesia. Selain itu, program tersebut juga memberi peluang exposure ke ekosistem sepakbola Eropa.

“Salah satunya seperti hadirnya program pengembangan sepakbola internasional seperti WOSPAC Barcelona yang membuka akses pembinaan, pendidikan, dan exposure bagi talenta muda Indonesia ke ekosistem sepak bola Eropa,” lanjut Arya Sinulingga.

2. Bantu Peningkatan Kualitas Pemain Usia Muda Indonesia

Arya Sinulingga berharap kolaborasi seperti ini bisa membantu peningkatan kualitas pemain usia muda Indonesia. Ia juga menilai program tersebut dapat mendukung transfer pengetahuan kepelatihan serta penguatan sport science dan pembinaan modern di Tanah Air.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/43/3217871/wospac_barcelona_membuka_kantor_perwakilan_di_indonesia_okezone-PWSn_large.jpg
Pernah Orbitkan David Raya hingga Jordi Alba, WOSPAC Barcelona Buka Kantor Perwakilan di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/43/3217680/ceo_itoxi_choi_chi_kyung_okezone-5HQT_large.jpg
Resmi Diluncurkan, GOH Legends Suguhkan Pengalaman Bermain Game Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/43/3217624/goh_legends_langkah_awal_games_dekat_dengan_komunitas_gamers_okezone-l7JW_large.JPG
Luncurkan GOH Legends, Games+ Ingin Dekat dengan Komunitas Gamers
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/43/3217621/warren_tanoesoedibjo_optimis_goh_legends_diprediksi_jadi_game_terfavorit_di_genre_rpg-4sAH_large.jpg
GOH Legends Diprediksi Jadi Game Terfavorit di Genre RPG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/43/3217464/bojan_hodak-Ln5d_large.jpg
Bojan Hodak Prediksi Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung Bakal Sengit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/43/3217363/juney_hanafi_pemenang_lintang_flores_2026_disambut_penggagas_ajang_ini_renaldus_iwan_sumarta_di_garis_finis_taaktana_labuan_bajo-SOnt_large.jpg
79 Jam Menembus Gunung dan Pantai Flores, Juney Hanafi Jadi Raja Lintang Flores 2026!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement