PSSI Dukung Kehadiran WOSPAC Barcelona di Indonesia: Demi Kemajuan Sepakbola Tanah Air!

PSSI mendukung program pengembangan pemain usia dini yang diinisiasi World Sport Academy atau WOSPAC Barcelona. Program itu membuka kesempatan bagi talenta muda Indonesia untuk mendapatkan pengalaman sepakbola di Barcelona, Spanyol.

1. PSSI Butuh Bantuan untuk Pembinaan Sepakbola Nasional

Dukungan itu disampaikan Komite Usia Dini PSSI sekaligus Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga, dalam konferensi pers peluncuran kantor representatif WOSPAC Barcelona di Cilandak, Jakarta pada Senin 11 Mei 2026. Menurutnya, pembinaan sepakbola nasional membutuhkan keterlibatan banyak pihak di luar federasi.

“Pembinaan sepakbola di Indonesia tidak mungkin hanya dilakukan oleh Federasi, keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama kemajuan sepakbola,” kata Arya Sinulingga kepada awak media, termasuk Okezone di Cilandak, Jakarta pada Senin (11/5/2026).

Ia menilai kehadiran program internasional seperti WOSPAC Barcelona dapat membuka akses pembinaan dan pendidikan yang lebih luas bagi pemain muda Indonesia. Selain itu, program tersebut juga memberi peluang exposure ke ekosistem sepakbola Eropa.

“Salah satunya seperti hadirnya program pengembangan sepakbola internasional seperti WOSPAC Barcelona yang membuka akses pembinaan, pendidikan, dan exposure bagi talenta muda Indonesia ke ekosistem sepak bola Eropa,” lanjut Arya Sinulingga.

2. Bantu Peningkatan Kualitas Pemain Usia Muda Indonesia

Arya Sinulingga berharap kolaborasi seperti ini bisa membantu peningkatan kualitas pemain usia muda Indonesia. Ia juga menilai program tersebut dapat mendukung transfer pengetahuan kepelatihan serta penguatan sport science dan pembinaan modern di Tanah Air.