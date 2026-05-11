HOME SPORTS SPORT LAIN

Resmi Diluncurkan, GOH Legends Suguhkan Pengalaman Bermain Game Terbaik

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |12:48 WIB
CEO ITOXI Choi Chi Kyung senang kolaborasi dengan Games+. (Foto: Ari Sandita/Okezone)
GAME The God of Highschool Legends atau GOH Legends resmi diluncurkan pada Minggu 10 Mei 2026 di Mall of Indonesia (MOI), Jakarta. Game yang diangkat dari webtoon populer itu menyuguhkan pengalaman game yang kuat dan baik.

“Bersama GamesPlus, kami ingin membangun pengalaman gaming yang kuat dan berkelanjutan untuk Indonesia. Dan bergantung pada kesuksesan God of Highschool, kami memiliki banyak IP (kekayaan intelektual) di Korea. Kami akan menghadirkan judul-judul game berkualitas untuk Indonesia bersama MNC GamesPlus,” kata CEO ITOXI Choi Chi Kyung di Jakarta, Minggu (10/5/2026).

Momen peluncuran GOH Legends. (Foto: Ari Sandita/Okezone)

1. Libatkan Komunitas Gamers

Menurut Choi Chi Kyung, game tersebut tercipta hasil kerja keras MNC Games (Games+) dengan studio game terkemuka asal Korea Selatan, ITOXI. Bahkan, para komunitas gamers pun dilibatkan dalam prosesnya, baik melalui event online maupun offline.

“Setelah pertemuan Pak Hary (Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo) dan Pak Warren (Game Director MNC GamesPlus, Warren Tanoesoedibjo), kami berkomitmen untuk menghasilkan game yang cocok dan berhasil di Indonesia. Karena itu, kami bekerja keras untuk menghadirkan pembaruan baru, event baru, kolaborasi, keterlibatan komunitas, serta berbagai acara online dan offline,” tutur Choi Chi Kyung.

Ia menambahkan, ITOXI bersama MNC Games (Games+) bertujuan membangun pengalaman bermain game yang kuat dan berkelanjutan untuk Indonesia. Maka itu, ke depan pihaknya berpotensi membuat game lainnya yang terbaik untuk Indonesia bersama MNC Games (Games+).

(Ramdani Bur)

