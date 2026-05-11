HOME SPORTS SPORT LAIN

Luncurkan GOH Legends, Games+ Ingin Dekat dengan Komunitas Gamers

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |06:10 WIB
GOH Legends langkah awal Games+ dekat dengan komunitas gamers. (Foto: Ari Sandita/Okezone)
GAME The God of Highschool Legends atau GOH Legends resmi diluncurkan pada Minggu 10 Mei 2026 di Mall of Indonesia (MOI), Jakarta. Game yang diangkat dari webtoon populer itu dirilis karena Games+ ingin dekat dengan Komunitas Gamers di Tanah Air.

"Pastinya ini kan langkah awal yah, kita ingin selalu dekat dengan para komunitas game, kita ingin selalu merangkul semua komunitas game dari berbagai generasi," kata Game Division Head MNC Games (Games+), Jhonsen Lim di Jakarta, Minggu 10 Mei 2026.

Warren Tanoesoedibjo (tengah) optimis GOH Legends menjadi game terfavorit di genre RPG. (Foto: Ari Sandita/Okezone)
1. Langkah Awal Games+

Menurut Jhonsen Lim, grand launching game menjadi langkah awal Games+ selalu dekat dengan komunitas gamers dan pencinta game. Pasalnya, game tersebut tercipta dari dukungan para gamers.

"Kita mulai dari step itu dahulu untuk saling berdiskusi dan memberikan feedback dari komunitas karena game itu datangnya dari gamers untuk gamers," tutur Jhonsen Lim.

2. Gamers Menikmati

Ia menambahkan, game yang baru dirilis berkat hasil kolaborasi MNC Games (Games+) dengan studio game terkemuka asal Korea Selatan itu bisa membuat para gamers menikmatinya. Selanjutnya, tercipta komunitas game yang aktif dan loyal ke depan.

"Hari ini grand launching game dengan nama God of Highschool Legends, untuk peluncuran game terbaru dari MNC Games. Besar harapannya untuk teman-teman komunitas gamers untuk bisa bergabung karena selain kita bisa sukses secara komersial, kita ingin komunitas ini bisa terbangun secara aktif dan loyal itu sendiri sehingga para gamers bisa menikmati GOH Legends," tutup Jhonsen Lim.

(Ramdani Bur)

