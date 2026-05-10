Bojan Hodak Prediksi Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung Bakal Sengit

SAMARINDA – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memberikan peringatan keras kepada anak asuhnya untuk waspada penuh saat menghadapi rival abadi, Persija Jakarta. Pelatih berkebangsaan Kroasia tersebut memperkirakan bahwa pertempuran adu gengsi ini akan berjalan sangat sulit bagi kedua tim.

Persib Bandung akan bersua dengan Persija Jakarta di pekan ke-32 Super League 2025-2026. Laga panas itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur pada Minggu (10/5/2026) pukul 15.30 WIB.

Hodak menilai pertandingan melawan Persija selalu memiliki tensi tinggi yang menguras emosi dan fisik. Sebab itu, pelatih bertangan dingin tersebut menegaskan tidak ada ruang bagi para pemain untuk tampil santai sedikit pun dalam laga bertajuk Derby Indonesia tersebut.

Pertemuan Persib dan Persija kembali diprediksi berlangsung sengit sejak menit awal pertandingan dimulai. Rivalitas panjang sejarah kedua tim membuat pertandingan ini selalu menjadi sorotan besar di kancah sepak bola nasional.

Bobotoh beri dukungan kepada Persib Bandung jelang lawan Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persib)

1. Ambisi Hodak

Hodak menyadari duel melawan Persija akan menjadi pertandingan yang sangat sulit untuk dimenangkan. Menurutnya, status unggulan di atas kertas tidak akan berarti jika tim tidak mampu tampil maksimal dengan konsentrasi penuh di atas lapangan.

“Semua orang tahu betapa pentingnya pertandingan ini. Tidak ada yang mau kalah, sehingga saya memperkirakan pertandingan akan berjalan sangat sulit,” kata Hodak dalam konferensi pers sebelum laga, dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Minggu (10/5/2026).

Meski harus menghadapi tekanan besar dari segala sisi, Hodak tetap optimistis dengan peluang Maung Bandung. Dia percaya skuat asuhannya memiliki kesiapan mental dan taktik yang mumpuni untuk membawa pulang hasil positif dari Samarinda.