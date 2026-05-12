Kisah Asmara Beda Negara, Penerjemah Pelatih Voli Cantik Korsel McEntee Catherine dengan Pevoli Indonesia

KISAH asmara beda negara, penerjemah pelatih voli cantik Korsel McEntee Catherine dengan pevoli Indonesia Alfin Daniel menarik untuk diulas. Sebab, jalinan asmara mereka tidak sengaja terungkap!

Laga final cabang olahraga (cabor) voli putra SEA Games 2026 diwarnai momen menarik. Duel di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Jumat 19 Desember 2025, itu berjalan panas dan menegangkan.

1. Momen Manis

Timnas Voli Indonesia sayangnya harus kalah dengan skor 2-3 dari tuan rumah Timnas Voli Thailand. Tapi, momen manis justru tercipta di ujung laga.

Catherine yang bertugas sebagai penerjemah untuk pelatih voli Timnas Thailand, tiba-tiba menghampiri Alfin. Dalam potongan video yang viral di media sosial, ia menghibur sang kekasih yang kecewa dengan hasil laga.

2. Pelukan Hangat

Pelukan hangat diberikan Catherine kepada Alfin. Momen romantis ini kian mencuri perhatian saat keduanya berpose bersama dengan medali yang kontras di mana si perempuan dengan medali emas sementara laki-lakinya dengan medali perak.

Walau kecewa, Alfin tetap memberikan dukungan manis kepada Catherine. Lewat akun media sosial pribadinya, ia memberi ucapan selamat untuk sang pujaan hati.