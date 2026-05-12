Adu Gaji Pevoli Cantik Megawati Hangestri di Klub Hyundai Hillstate dengan Red Sparks, bak Bumi dan Langit?

ADU gaji pevoli cantik Megawati Hangestri di klub Hyundai Hillstate dengan Red Sparks. Apakah nilainya bak bumi dan langit?

Megawati Hangestri resmi bergabung dengan Hyundai Hillstate pada Senin 11 Mei 2026. Klub berkostum kuning itu merupakan tim keduanya di Kore Selatan setelah Daejeon JungKwanJang Red Sparks.

Megawati Hangestri bermain bersama Red Sparks (Foto: Instagram/@red__sparks)

Bersama tim lamanya, Megawati panen pujian. Ia sanggup membawa Red Sparks menembus babak playoff pada 2023-2024 dan menjadi runner up Liga Voli Korea Selatan 2024-2025.

1. Gaji Megawati Hangestri di Red Sparks

Lantas, berapa gaji Megawati selama di Red Sparks? Menurut media Korea Selatan, Chosun, bayarannya di tahun pertama mencapai USD100 ribu (setara Rp1,7 miliar) per tahun, sesuai aturan yang berlaku.

Lalu, gaji Megawati naik menjadi USD150 ribu (setara Rp2,6 miliar) memasuki musim keduanya. Kenaikan tersebut membuktikan kehebatannya saat membela Red Sparks.

Pengalamannya bersama klub asal Daejeon tersebut cukup penting buat Megawati. Sebab, penampilan ciamiknya membuahkan perhatian dari Hyundai Hillstate.